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Win7安息吧！電腦回收公司立「歷代系統墓碑」 膜拜還有開機音效

2019-06-25 21:37T客邦

圖／取自j-cast.com
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日本東京八王子有一間電腦回收公司，最近在公司門口立了好幾個墓碑。仔細一看，發現墓碑上紀念的不是人類，而是歷代的Windows系統。從早期的Windows 3.x到Windows XP都有。如果你上前對著墓碑膜拜的話，還會播放該系統版本的開機音效。

圖／取自techbang.com
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這是日本電腦回收公司「Ikutoku」的一個有趣的企劃，源自於因為微軟對 Windows 7的延伸支援將在2020年1月14日結束，因此他們想到針對這個事件，發起了「幫Windows歷代系統立碑」的這個念頭，並且與製作電影道具的公司合作，幫他們製作墓碑。

目前他們推出的墓碑有三種，「Windows 3.x到Windows Vista」、「Windows 98」、「Windows XP」，而上面寫的主要是類似「R.I.P. WINDOWS XP ------ B2001-D2014」等的紀念字樣。或是加上了「IN LOVING MEMORY」等等的懷念字詞。

根據該公司表示，自從2015年的Windows XP支援結束之後，該公司就有了這個想法，想要以實際的活動來提醒一般民眾，該系統延伸支援結束後將無法接收安全更新。過去該公司是以網站的形式來提醒，但是現在他們覺得，如果這次在Windows 7結束延伸支援前，能夠以某種方式具象化應該會更有趣。因此，他們選擇了以墓碑的方式來提醒大家。

有趣的是，在墓碑的前面，他們還設計了一些黑板，可以讓來回憶該系統的朋友們，「順便」紀念一些該系統上其他值得還念的東西，例如掃地雷、彈珠台，以及「請更新Windows10」的視窗。

不過，如果你人正好在日本，想要過去朝聖的話，不見得能夠馬上見到這些墓碑。根據廠商表示，這些墓碑只有在週日或是不定期的晴天，才會在公司前面展出。

或許你會注意到，目前還沒有「Windows 7之墓」，畢竟Windows 7現在還沒正式結束。根據廠商表示，他們打算在Windows 7結束延伸支援之後，為Windows 7舉辦一場小小的告別式，然後將這整個活動結束掉。

也有眼尖的網友表示，似乎有幾個Windows系統連墓碑也沒有，這會不會太可憐了？

●新聞來源：keizaij-cast

圖／取自hachioji.keizai.biz
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有網友表示，上香時記得按Ctrl+Alt+Delete。圖／取自j-cast.c...
有網友表示，上香時記得按Ctrl+Alt+Delete。圖／取自j-cast.com
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《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

墓碑Windows微軟

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