Google禁止員工 藉由驕傲遊行抗議公司政策

同性戀族群驕傲遊行（Pride parade）。 新華社 分享 facebook

適逢同性戀族群驕傲遊行（Pride parade）期間，Google表示「藉由驕傲遊行活動抗議公司政策違反了規定」，將禁止或懲罰員工，但若是以個人名義參與將不在此限。也就是說，任何選擇以Google或YouTube代表的身份參加遊行並發表任何抗議聲明的員工都將被視為違反Google的行為準則。

Google這項決定起因於部分員工在舊金山驕傲遊行上透過一些印有反對YouTube最近政策的衣服表達立場，同時有員工詢問該公司是否能夠接受時，主管很明確表示公司不會容忍。

Google內部參與這次驕傲遊行負責人表示「YouTube希望所有人都能夠表達自己的言論自由，但卻不認同員工利用社會允許的平台來表達訴求，這是非常矛盾的。」

而針對同性戀族群（LGBTQ）決策問題，近期對於YouTube來說可說是一波未平一波又起。這個月稍早才因為YouTube執行長蘇珊·沃西基（Susan Wojcicki）近日因拒絕刪除侮辱同性戀族群的內容惹議，受到輿論壓力，更發表聲明解釋這項決定。

對於 Google的警告讓參與遊行的員工感到無奈，他們認為鑑於YouTube對言論自由奉獻的精神，讓許多 YouTuber 享有言論自由可以暢所欲言，甚至是賺進大把大把鈔票；但同性戀員工只想參與一個免費的活動卻無法代表公司享有任何言論自由。「對於我們來說，這真的是挺諷刺的。」一位參與遊行員工表示。

雖然 Google 並未公告會如何懲罰違反規定的員工，也尚未發表評論，但最近針對同性戀議題的政策應對，該公司可能需要內部討論後盡速提供一個說法。

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》