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小米之家未來會在台灣持續拓點 預計加入全新合作通路夥伴

2019-06-26 14:14楊又肇

針對未來在台灣推行產品，小米台灣總經理羅燕透露未來會持續規劃引進更多小米產品，其中包含全新產品項目，同時接下來也會持續擴展更多小米之家通路，甚至也會有全新合作銷售通路。而對於此次在台推出新機採用小米9T名稱，以及日後是否可能在台引進準備對外揭曉的小米CC，羅燕也說明主要還是依照海外市場營運單位決定。

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針對此次在台灣推行的小米9T，實際上為中國市場推行的紅米K20，但紅米K20 Pro則因為市場考量不會引進台灣銷售的原因，羅燕表示主要還是取決各個海外市場策略。

因此，即便在中國市場是將紅米品牌拆分獨立運作，在海外市場仍採取以小米品牌為主的發展策略，因此原本在紅米品牌中定位高階機種的K20系列，便不會考慮引進搭載Qualcomm Snapdragon 855處理器的K20 Pro，避免影響現有小米9的市場銷售，並且將K20更名為小米9T，定調為小米9入門款式。

而預計在7月2日揭曉的小米CC品牌新品，目前暫時還沒有規劃是否引進台灣市場，但確實會依照市場需求考量是否引進。

不過，對於目前市場越來越多品牌進駐，包含小米本身已經在中國市場將紅米品牌拆分，同時小米品牌旗下更區分多款手機品相，其他品牌也開始以子品牌，或獨立品牌運作，雖然標榜不同品牌或產品線主打差異化的市場需求，但顯然較適合人口龐大、需求分層更明確的中國市場，在台灣市場的需求模式可能就不太適合，即便可以讓消費者有更多選擇，仍可能變成只是在價格帶挑選手機產品。

羅燕表示，目前海外市場發展策略主要還是取決各個地區實際需求，因此會有不一樣的操作，並且形成不同的產品銷售策略，內部確實也持續在溝通調整。

對於此次在台推出的小米手環4並未推出NFC版本，同時也未搭載小愛同學數位助理服務，羅燕則說明NFC版本最主要還是考量金融服務合作，預期支援一卡通或悠遊卡服務，而小愛同學則會視市場服務佈建進度，希望可配合金融服務上線時候一同推出。

至於未來在台灣市場發展方向，羅燕表示將會讓產品供貨速度進一步提高，並且透過更準確銷售預測讓產品銷售效率提昇，另外接下來也預期透過更多行銷活動提昇各地零售店體驗，未來也會規劃將更多全新產品項目引進台灣市場。

在接下來的小米之家拓點部分，羅燕表示今年下半年會再擴展三到五家實體門市，其中包含直營形式的小米之家，或是合作門市，另外也預期會加入全新合作銷售通路，或許有可能會與台灣燦坤3C合作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

小米

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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