親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
各大廠封殺華為
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

女學生從獎狀拉出嗆韓紙片 韓國瑜制止：這有點敏感

蔡英文民調領先群雄 黃暐瀚分析有這4個原因

Mac Pro與IKEA刨絲器87％像 專家揭密到底好用嗎

2019-06-25 15:32聯合新聞網 綜合報導

最新一代Mac Pro的散熱設計與IKEA的起司刨絲器外型十分相似。圖擷自／re...
最新一代Mac Pro的散熱設計與IKEA的起司刨絲器外型十分相似。圖擷自／reddit
分享
自從Apple在今年6月的WWDC大會上公布了最新的Mac Pro機型以來，有別於2013款被譏笑為像「骨灰罈」，此次主機的散熱設計也被外界調侃，像是IKEA的起司刨絲器，因此有國外youtuber特地訂做出與Mac Pro一樣的金屬多孔模板，拍片實測是否真的能用來刨絲。

外媒報導，從新Mac Pro發表以來，每個人心中都有一個問「這要價6千元美金(約18萬元台幣)以上的刨絲器好用嗎？」如今所有人也不再需要煩惱，因為youtuber溫斯頓(Winston Moy)成功複製出與Mac Pro機箱設計完全一致的替代品，並測試將其用來刨絲起司。

但實驗結果也不出大家所料「這並不好用」；因為這些金屬圓孔本來就是被設計來排出內部空氣、散熱的，而不是用來切碎起司來裝飾一碗義大利麵。在溫斯頓的影片中，為了製作出與Mac Pro接近的機箱設計，溫斯頓花了相當多的功夫在切割孔洞，由此可以更加凸顯，Apple在加工Mac Pro圓孔時的細節和難度；Apple甚至在機殼內內建了三個風扇，以確保其能有效地散熱。

溫斯頓在影片中指出，雖然將要價6千元美金的Mac Pro拿來刨絲失敗，但若是將這些金屬圓孔做為肥皂的瀝水台卻是非常好用的。

Apple在今年6月的WWDC大會上公布了最新的Mac Pro機型。圖／路透
Apple在今年6月的WWDC大會上公布了最新的Mac Pro機型。圖／路透
分享

2013款Mac Pro被譏笑為像骨灰罈。圖擷自／technews
2013款Mac Pro被譏笑為像骨灰罈。圖擷自／technews
分享

IKEAMac ProApple
上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

蘋果再次開啟諸多工作職缺 將於台灣不同地點啟用新直營店

2019-06-25 08:22

基於安全考量 微軟內部禁用Slack等第三方服務

2019-06-25 09:08

iRobot收購Root Robotics 進軍STEM教育應用市場

2019-06-25 08:58

小米港台夏季新品發表會即將登場 熱門新品搶先看

2019-06-24 16:16

電腦也會分析鮪魚肉質 透過手機拍攝即可完成判斷

2019-06-24 15:24

Softbank創辦人孫正義透露未來5年內讓Arm恢復上市

2019-06-24 15:24

滴滴出行服務在日本擴展至北海道 主要還是滿足大量訪日旅客需求

2019-06-24 15:24

中華電信董座謝繼茂：中華電信將拚5G可以率先開台

2019-06-23 16:45

紐交所上市為何失敗？M17執行長終於開口：我的錯

2019-06-23 16:38

Netflix讓使用者手機觀看影音 也能藉由震動融入劇情

2019-06-23 16:33

Google坦承Google Maps夾帶大量虛假在地店家資訊，衍生服務詐欺等問題

2019-06-23 16:32

Intel將FPGA可程式化解決事業群與網路事業部門整併

2019-06-22 14:09

讓開發者更容易建造硬體應用服務，Intel釋出One API計畫

2019-06-22 14:07

秘密配方逃不了？麻省理工學院用AI學習識別披薩製作食材

2019-06-22 14:01

華為發布7奈米麒麟810處理器

2019-06-21 16:00

只用149天！ 華為手機全球發貨量破1億支

2019-06-21 15:48

Google開始以擴增實境、3D影像技術打造全新互動廣告體驗

2019-06-21 09:47

蘋果針對國際瑜伽日發出健身記錄挑戰 完成後可獲得全新獎章、貼紙

2019-06-21 09:37

有起火風險！蘋果筆電又出包 召回15吋MacBook Pro筆電

2019-06-21 09:09

改善在地住房問題 Google將於舊金山灣區投資10億美元

2019-06-20 18:29

NVIDIA攜手Volvo打造自駕卡車，協助傳統運輸業轉型

2019-06-20 18:28

我扛！Google承諾在矽谷附近蓋房 解決當地高房價問題

2019-06-19 18:54

NCC縮短5G釋照時程 12月開始競價

2019-06-19 18:37

Facebook正式揭曉旗下加密貨幣「Libra」 預計2020年推出、流通使用

2019-06-19 13:38

宏佳騰也對外透露與Gogoro合作電動車細節，儀表板暗藏細節

2019-06-19 13:33

蘋果「落敗」 J.J. Abrams的電影工作室可能轉由華納收購

2019-06-19 13:29

臉書加密幣「Libra」生態系 成形

2019-06-19 01:10

Deepfake再進階！輸字即可修改口型語音 假新聞要防不住了

2019-06-18 21:35

臉書發表加密貨幣 「美國版的微信」？

2019-06-18 21:16

羅比尼：臉書發的加密貨幣　跟「加密」根本毫無關係

2019-06-18 19:20

臉書加密貨幣Libra拼2020上半年推出 28家企業力挺

2019-06-18 18:10

5G規畫 徐旭東：別單看電信業

2019-06-18 14:33

5G共建採開放態度 徐旭東：NCC兩個頭不在 誰來負責？

2019-06-18 11:28

中國加速5G商用 2023年全球5G手機出貨估10.8億支

2019-06-18 11:12

蘋果計畫每年推行6部原創電影 每部製作成本最高達3000萬美元

2019-06-18 08:23

VMware收購Avi Networks 強化公有雲與多雲架構發展規模

2019-06-17 13:15

2019網路趨勢統計：全球逾半人口使用網路 遠程醫療將蓬勃發展

2019-06-17 13:15

Google台灣總經理陳俊廷轉任大中華區總裁，未來負責中港台三地營運業務

2019-06-17 13:15

Facebook加密貨幣將與VISA、PayPal在內金融服務合作，並且與法定貨幣綁定

2019-06-16 19:05
看更多

熱門文章

小米手環4與上一代有哪些差異？螢幕不再是塑膠了

2019-06-24 22:16

手機照片邊緣變形有解！新功能竟是Google台灣工程師打造

2019-06-25 08:20

唯一免綁約！新加坡「無框行動」今開台 主打全數位電信服務

2019-06-24 16:45

駭客只用一塊1100元樹莓派 就成功入侵NASA

2019-06-24 18:14

「唇膏色鍵盤」熱傳女生讚親切 男生不解：不就全是紅色嗎？

2019-06-24 18:37

小米CC全新品牌手機，確定將於7月2日正式亮相

2019-06-25 09:09

微軟禁止員工使用競品Slack 稱它「安全性不足」

2019-06-24 20:58

華為在美研發部門 和母公司撇清關係！

2019-06-25 11:39

蘋果再次開啟諸多工作職缺 將於台灣不同地點啟用新直營店

2019-06-25 08:22

體驗新作業系統功能 macOS 10.15 Catalina、iOS 13與iPadOS釋出首波公開測試

2019-06-25 08:24

Mac Pro與IKEA刨絲器87％像 專家揭密到底好用嗎

2019-06-25 15:32

Intel預計2020年推出的全新獨立顯示卡「Xe」，或許採用「雙子座」外型設計

2019-06-25 09:09

公平競爭5G市場 台灣之星籲再修正行動寬頻業務草案

2019-06-24 20:53

小米手環4正式登台 搭載彩色螢幕與更多健身運動輔助項目

2019-06-25 15:35

基於安全考量 微軟內部禁用Slack等第三方服務

2019-06-25 09:08

iOS 13公測版開放下載 果粉體驗前須註冊

2019-06-25 12:57

新加坡電信商登台 首推終身免綁約、資費方案自由選

2019-06-24 18:18

新加坡電信商進軍台灣 強調不打價格戰

2019-06-24 17:29

iRobot收購Root Robotics 進軍STEM教育應用市場

2019-06-25 08:58

小米9T、小米手環4登台 7月陸續開賣

2019-06-25 15:29

市調機構指稱微軟將於2020年初推出雙螢幕設計的Surface裝置

2019-06-25 09:05

彩色螢幕「小米手環4」來了！台灣7月9日開賣 售價依舊超佛心

2019-06-25 16:06

小米手環在台銷逾200萬支 今推出彩屏「小米手環4」

2019-06-25 16:03

擴展智慧生活居家產品，小米體重計2、米家LED充電式檯燈同步在台推出

2019-06-25 15:34

小米夏季發表會 9T、手環4吸睛

2019-06-25 14:49

Spotify狀告歐盟指蘋果壟斷 蘋果回應所言不實

2019-06-25 16:04

小米新款體重計 連喝水也能測量管理

2019-06-25 16:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top