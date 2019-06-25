Mac Pro與IKEA刨絲器87％像 專家揭密到底好用嗎

2019-06-25 15:32 聯合新聞網 綜合報導



最新一代Mac Pro的散熱設計與IKEA的起司刨絲器外型十分相似。圖擷自／reddit 分享 facebook 自從Apple在今年6月的WWDC大會上公布了最新的Mac Pro機型以來，有別於2013款被譏笑為像「骨灰罈」，此次主機的散熱設計也被外界調侃，像是IKEA的起司刨絲器，因此有國外youtuber特地訂做出與Mac Pro一樣的金屬多孔模板，拍片實測是否真的能用來刨絲。

據外媒報導，從新Mac Pro發表以來，每個人心中都有一個問「這要價6千元美金(約18萬元台幣)以上的刨絲器好用嗎？」如今所有人也不再需要煩惱，因為youtuber溫斯頓(Winston Moy)成功複製出與Mac Pro機箱設計完全一致的替代品，並測試將其用來刨絲起司。

但實驗結果也不出大家所料「這並不好用」；因為這些金屬圓孔本來就是被設計來排出內部空氣、散熱的，而不是用來切碎起司來裝飾一碗義大利麵。在溫斯頓的影片中，為了製作出與Mac Pro接近的機箱設計，溫斯頓花了相當多的功夫在切割孔洞，由此可以更加凸顯，Apple在加工Mac Pro圓孔時的細節和難度；Apple甚至在機殼內內建了三個風扇，以確保其能有效地散熱。

溫斯頓在影片中指出，雖然將要價6千元美金的Mac Pro拿來刨絲失敗，但若是將這些金屬圓孔做為肥皂的瀝水台卻是非常好用的。

Apple在今年6月的WWDC大會上公布了最新的Mac Pro機型。圖／路透 分享 facebook