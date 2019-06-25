基於安全考量 微軟內部禁用Slack等第三方服務

基於內部文件使用安全考量，微軟禁止員工使用免費版在內的Slack服務，同時也禁止使用AWS服務與Google Docs等服務項目。

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看起來似乎是微軟禁止員工使用競爭對手提供服務，但以內部向員工說明內容來看，主要還是考量第三方服務並不符合微軟內部對於文件安全要求標準，因此建議內部員工將相關使用需求移轉到Microsoft Teams服務。

微軟同時澄清付費提供使用的Slack Enterprise Grid版本符合內部安全標準，但基於公司立場仍鼓勵使用Microsoft Teams服務。同樣地，如果內部員工有必要使用AWS或Google Docs服務的話，必須額外提出證明說明工作使用確實有其需求。

因此就整體來看，即便微軟並未明確說明禁止使用競爭對手提供服務，但以立場而言，依然會「建議」內部員工使用自家服務項目，畢竟包含AWS、Google Docs在內服務，仍直接與微軟本身提供的Azure、Office 365有直接競爭關係。

不過，微軟在內部禁止項目中也包含自己收購的GitHub，但主要還是基於禁止將高度機密內容透過雲端版本存放，若是藉由內部網路建置版本存放、分享則不在此限。

另外在微軟內部同樣被禁止使用的服務，還包含可即時協助確認拼字與文法的Grammarly，而被禁止使用的原因，同樣是因為基於針對內部電子郵件與文件的內容安全保護，就連對應Office服務或瀏覽器使用的擴充元件程式也被列為禁用項目，但微軟表示內部正著手構思如何讓內部員工可以安全地使用此項服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》