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小米港台夏季新品發表會即將登場 熱門新品一次看

2019-06-24 16:16teXch

圖／取自小米官方臉書
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小米台灣官方臉書近期不斷曝光將在6月25日舉辦新品發表會的產品，此次發表會除了台灣以外，香港也將同時舉辦。本次夏日發表會即將推出多款新品，包含小米9T、小米手環4、小米體重機2、及小米充電檯燈等多項熱門新品。

小米9T

小米9T搭載NFC，悠遊卡、各種Pay，「逼」一下和一堆卡片說掰掰。 圖／取自小...
小米9T搭載NFC，悠遊卡、各種Pay，「逼」一下和一堆卡片說掰掰。 圖／取自小米官方臉書
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圖／取自小米官方臉書
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圖／取自小米官方臉書
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從目前小米台灣臉書上透露的消息中可以發現，小米9T即為日前在中國發表的新手機Redmi K20，從規格上來看採用的是高通Snapdragon 730處理器；主鏡頭採用SONY 4800萬廣角三攝，前鏡頭則是2000萬升降式鏡頭；由於採用升降式鏡頭，因此正面螢幕為6.39寸全螢幕(螢幕占比接近92%)；採用最新的螢幕下指紋辨識並且具有4000mAh大電量。至於鄉民敲碗的K20 Pro(台灣如果有意願販售應會取名9T Pro，目前則是沒有販售打算)

小米手環4

圖／取自小米官方臉書
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新一代小米手環4，承襲小米手環多項特色，配備0.95吋AMOLED 彩色螢幕，提供多達 60 款不同的彩色主題，擁有120 x 240解析度，同時覆蓋2.5D強化玻璃。內建512KB RAM / 16MB ROM，搭載 PPG心率傳感器、電容式配戴監測傳感器，以及三軸加速度傳感器與三軸陀螺儀，支援Android 4.4，iOS 9.0系統版本以上的裝置。

小米充電檯燈

圖／取自小米官方臉書
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米家充電檯燈燈座可透過短按開關燈、長按切換三檔燈光模式，分別為4500K適合讀書工作的高亮度模式、 3200K 適合看電腦螢幕的中亮度模式，以及2600K可作為氣氛小夜燈的低亮度模式。內建2000mAh電量，充飽之下最長可連續使用40小時，不過由於不支援小愛同學，因此無法透過語音控制開關。

小米體重計2

圖／取自小米官方臉書
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小米體重計2，採用了採用隱藏式LED屏幕，暖白色鋼化玻璃以及圓潤邊角處理。採用高精度錳鋼傳感器，從上一代感知精度的100g細微至50g，藍牙升級到低功耗藍牙5.0，提高了鏈接穩定性。連線方面，小米體重計2升級為藍牙5.0（第一代為藍牙 4.0），讓體重數據傳輸更快、更穩定。

《原文刊登於合作媒體teXch，聯合新聞網獲授權轉載。》

小米手環小米小米手機

teXch

聯合新聞網合作3C作者。https://texch.net/
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