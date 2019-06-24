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Softbank創辦人孫正義透露未來5年內讓Arm恢復上市

2019-06-24 15:24楊又肇

根據彭博新聞報導，日本電信業者Softbank創辦人暨執行長孫正義，稍早在參與於台北舉辦的G2 and Beyond：全球產業秩序的解構與創新論壇活動中透露，預計未來5年內讓2016年收購的Arm重新恢復上市。

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不過，具體恢復上市地點，以及藉由什麼方式重新上市，孫正義並未作具體說明。

而讓Arm恢復上市，意味將使Arm能有更大獨立運作發展，同時也能藉由爭取更多外部投資資源成長，另一方面也能降低依附在Softbank底下運作的形象。

Softbank在2016年9月宣布以243億英鎊天價收購ARM所有股權，並且將ARM收歸旗下，但依然維持Arm獨立運作，持續研發各類晶片設計與相關技術，同時授權提供給其他晶片廠商使用，同時排除獨惠Softbank的立場。

雖然過去不少看法認為Softbank收購Arm對其發展並沒有實質效益，但對於Softbank近年來積極投入物聯網應用、人工智慧系統、全新運算結構，在某種程度確實有相當明顯助益，進而推動全新服務模式，並且改變人類生活情境。

在此次G2 and Beyond：全球產業秩序的解構與創新論壇活動中，孫正義同時也強調並未指示Arm方面中止與華為合作，並且強調正與美國政府積極溝通。另外，在與前鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘於論壇中，更透露願意協助台灣管理基金，提供在地新創團隊更多成功機會，預期目標在未來3至5年內培養出台灣「迷你獨角獸」。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

孫正義物聯網Arm

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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