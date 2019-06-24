滴滴出行服務在日本擴展至北海道，主要還是滿足大量訪日旅客需求

去年宣布與Softbank成立合資公司Didi Mobility Japan，並且率先進駐大阪地區提供App預約叫車服務，而今年更陸續進駐東京、福岡、京都、神戶在內13個主要城市的滴滴出行，稍早更張發展版圖擴展到日本北海道，預計在札幌、函館與富良野在內城市與在地計程車業者合作，讓使用者能藉由app輕易預約計程車搭乘服務。

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與先前服務相同，Didi Mobility Japan在北海道地區提供服務，同樣可以透過滴滴出行app使用，並且可直接以滴滴出行綁定支付方式付款，讓訪日旅客 (尤其是中國地區旅客)能夠更方便地以自己熟悉使用服務預約車輛，藉此減少不同語言溝通問題，另外也能避免手上現金不足，或是無法確認實際搭乘車資等問題。

目前Didi Mobility Japan分別與不同在地計程車業者合作，其中在札幌地區是與札幌第一交通合作，而在函館則是與道南HIRE合作，並且透過人工智慧方式提供快速媒合乘坐需求，讓繼承車輛使用效率提昇，並且藉此減少計程車空車率。

而與Didi Mobility Japan合作，同時也有助於協助推動在地觀光產業成長，讓海外旅客可以更方便藉由計程車接駁景點往返，甚至可以藉由計程車前往大眾運輸工具較難抵達景點。

除了滴滴出行進軍日本市場，包含Uber日前也已經進入日本市場發展，同樣採取與在地計程車業者合作發展模式，而Sony也同樣與計程車業者合作提供便利app叫車搭乘服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》