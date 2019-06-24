親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
各大廠封殺華為
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

世新霸凌案：只教如何自保 卻沒教不要霸凌別人

罷工會外戰 空姐酸地勤：你以為你這張臉能考上空服員？

電腦也會分析鮪魚肉質，透過手機拍攝即可完成判斷

2019-06-24 15:24楊又肇

隨著藉由經驗累加、可藉由眼力判斷鮪魚肉質好壞的專業職人日趨高齡，使得日本許多魚貨中盤商開始面臨缺乏能夠協助判斷鮪魚肉質的人力，進而可能採購肉質不佳的魚貨，導致影響收益。因此，日本電通與雙日公司攜手合作，藉由人工智慧技術，讓使用者可直接透過手機相機功能拍攝魚尾切面，即可快速分析鮪魚肉質，並且以5個等級作為結果評鑑。

分享

由於鮪魚在日本漁業成為重點交易肉品，同時也是日式料理中作為壽司的主要肉品之一，因此在市場的交易金額也相當驚人，因此許多魚貨中盤商均仰賴專業職人協助判斷所需採購魚肉品質，避免採購品相不佳的魚貨，導致後續成交價格不理想。

藉由手機app以拍照方式分析判斷魚肉品質，雖然快速、簡單，但畢竟影響魚肉品質的因素很多，包含捕撈方式、所處漁場環境，以及捕獲當下的處理方式，都會影響魚肉實際品質，因此要能精準判斷魚肉品質，實際上需要累積10年左右的鑑定經驗。

分享

而透過魚尾切面進行判斷，實際上只是判斷魚肉品質好壞的其中一個方式，但藉由人工智慧技術應用之下，則可成為一般人簡單、大致判斷魚肉品質的辦法。依照說明，由日本電通與雙日公司攜手合作製作的「TUNA SCOPE」，其識別結果約有85%比例與專業職人一致，作為一般快速判斷魚肉品質使用的話，其實也有相當值得參考價值。

在持續藉由人工智慧分析學習之下，或許日後將有可能透過整合更多分析判斷數據，讓電腦系統能更精準地分析鮪魚肉質。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

肉品電通

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

紐交所上市為何失敗？M17執行長終於開口：我的錯

2019-06-23 16:38

滴滴出行服務在日本擴展至北海道，主要還是滿足大量訪日旅客需求

2019-06-24 15:24

Softbank創辦人孫正義透露未來5年內讓Arm恢復上市

2019-06-24 15:24

中華電信董座謝繼茂：中華電信將拚5G可以率先開台

2019-06-23 16:45

Netflix讓使用者手機觀看影音 也能藉由震動融入劇情

2019-06-23 16:33

Google坦承Google Maps夾帶大量虛假在地店家資訊，衍生服務詐欺等問題

2019-06-23 16:32

Intel將FPGA可程式化解決事業群與網路事業部門整併

2019-06-22 14:09

讓開發者更容易建造硬體應用服務，Intel釋出One API計畫

2019-06-22 14:07

秘密配方逃不了？麻省理工學院用AI學習識別披薩製作食材

2019-06-22 14:01

華為發布7奈米麒麟810處理器

2019-06-21 16:00

只用149天！ 華為手機全球發貨量破1億支

2019-06-21 15:48

Google開始以擴增實境、3D影像技術打造全新互動廣告體驗

2019-06-21 09:47

蘋果針對國際瑜伽日發出健身記錄挑戰 完成後可獲得全新獎章、貼紙

2019-06-21 09:37

有起火風險！蘋果筆電又出包 召回15吋MacBook Pro筆電

2019-06-21 09:09

改善在地住房問題 Google將於舊金山灣區投資10億美元

2019-06-20 18:29

NVIDIA攜手Volvo打造自駕卡車，協助傳統運輸業轉型

2019-06-20 18:28

我扛！Google承諾在矽谷附近蓋房 解決當地高房價問題

2019-06-19 18:54

NCC縮短5G釋照時程 12月開始競價

2019-06-19 18:37

Facebook正式揭曉旗下加密貨幣「Libra」 預計2020年推出、流通使用

2019-06-19 13:38

宏佳騰也對外透露與Gogoro合作電動車細節，儀表板暗藏細節

2019-06-19 13:33

蘋果「落敗」 J.J. Abrams的電影工作室可能轉由華納收購

2019-06-19 13:29

臉書加密幣「Libra」生態系 成形

2019-06-19 01:10

Deepfake再進階！輸字即可修改口型語音 假新聞要防不住了

2019-06-18 21:35

臉書發表加密貨幣 「美國版的微信」？

2019-06-18 21:16

羅比尼：臉書發的加密貨幣　跟「加密」根本毫無關係

2019-06-18 19:20

臉書加密貨幣Libra拼2020上半年推出 28家企業力挺

2019-06-18 18:10

5G規畫 徐旭東：別單看電信業

2019-06-18 14:33

5G共建採開放態度 徐旭東：NCC兩個頭不在 誰來負責？

2019-06-18 11:28

中國加速5G商用 2023年全球5G手機出貨估10.8億支

2019-06-18 11:12

蘋果計畫每年推行6部原創電影 每部製作成本最高達3000萬美元

2019-06-18 08:23

VMware收購Avi Networks 強化公有雲與多雲架構發展規模

2019-06-17 13:15

2019網路趨勢統計：全球逾半人口使用網路 遠程醫療將蓬勃發展

2019-06-17 13:15

Google台灣總經理陳俊廷轉任大中華區總裁，未來負責中港台三地營運業務

2019-06-17 13:15

Facebook加密貨幣將與VISA、PayPal在內金融服務合作，並且與法定貨幣綁定

2019-06-16 19:05

Kickstarter集資平台開始要求禁止以浮誇不實內容作為宣傳

2019-06-16 19:05

品牌搶分眾 劍指蘋果霸業

2019-06-15 13:39

蘋果台灣首間旗艦店「信義 A13」正式開幕 上千人擠爆

2019-06-15 11:54

Netflix將原創影集、電影元素帶進遊戲 確定與Ubisoft合作《全境封鎖》電影

2019-06-15 10:59

油電併行、啟用新品牌 光陽攜手新創公司22Motors進軍印度電動車市場

2019-06-15 10:59
看更多

熱門文章

紐交所上市為何失敗？M17執行長終於開口：我的錯

2019-06-23 16:38

東南亞第一、全亞第三！菲律賓電信商推出5G商用方案

2019-06-23 19:30

Google高層表示已放棄開發平板電腦 因為都賣不過iPad

2019-06-23 18:59

AMD顯示驅動程式暗示 接下來至少三張顯示卡準備問世

2019-06-23 16:34

Google坦承Google Maps夾帶大量虛假在地店家資訊，衍生服務詐欺等問題

2019-06-23 16:32

假新聞OUT！Facebook、LINE啟動第三方事實查證幫你把關

2019-06-23 19:03

配件顯示Galaxy Note 10不僅取消3.5mm耳機孔 更移除Bixby專屬按鍵

2019-06-23 16:33

中華電信董座謝繼茂：中華電信將拚5G可以率先開台

2019-06-23 16:45

Netflix讓使用者手機觀看影音 也能藉由震動融入劇情

2019-06-23 16:33

Softbank創辦人孫正義透露未來5年內讓Arm恢復上市

2019-06-24 15:24

Google Home智慧喇叭有可能更名為Nest Home

2019-06-24 15:24

滴滴出行服務在日本擴展至北海道，主要還是滿足大量訪日旅客需求

2019-06-24 15:24

電腦也會分析鮪魚肉質，透過手機拍攝即可完成判斷

2019-06-24 15:24

YouTube開始測試行動版頁面中隱藏評論，藉此提昇影片觀看意願？

2019-06-24 15:24

依然維持Find系列機種研發 OPPO傳再次註冊「Find Y」名稱專利

2019-06-24 15:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top