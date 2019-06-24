電腦也會分析鮪魚肉質，透過手機拍攝即可完成判斷

隨著藉由經驗累加、可藉由眼力判斷鮪魚肉質好壞的專業職人日趨高齡，使得日本許多魚貨中盤商開始面臨缺乏能夠協助判斷鮪魚肉質的人力，進而可能採購肉質不佳的魚貨，導致影響收益。因此，日本電通與雙日公司攜手合作，藉由人工智慧技術，讓使用者可直接透過手機相機功能拍攝魚尾切面，即可快速分析鮪魚肉質，並且以5個等級作為結果評鑑。

分享 facebook

由於鮪魚在日本漁業成為重點交易肉品，同時也是日式料理中作為壽司的主要肉品之一，因此在市場的交易金額也相當驚人，因此許多魚貨中盤商均仰賴專業職人協助判斷所需採購魚肉品質，避免採購品相不佳的魚貨，導致後續成交價格不理想。

藉由手機app以拍照方式分析判斷魚肉品質，雖然快速、簡單，但畢竟影響魚肉品質的因素很多，包含捕撈方式、所處漁場環境，以及捕獲當下的處理方式，都會影響魚肉實際品質，因此要能精準判斷魚肉品質，實際上需要累積10年左右的鑑定經驗。

分享 facebook

而透過魚尾切面進行判斷，實際上只是判斷魚肉品質好壞的其中一個方式，但藉由人工智慧技術應用之下，則可成為一般人簡單、大致判斷魚肉品質的辦法。依照說明，由日本電通與雙日公司攜手合作製作的「TUNA SCOPE」，其識別結果約有85%比例與專業職人一致，作為一般快速判斷魚肉品質使用的話，其實也有相當值得參考價值。

在持續藉由人工智慧分析學習之下，或許日後將有可能透過整合更多分析判斷數據，讓電腦系統能更精準地分析鮪魚肉質。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》