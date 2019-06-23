紐交所上市為何失敗？M17執行長終於開口：我的錯

▲M17 Group共同創辦人暨執行長潘杰賢 圖／inside 分享 facebook

17直播和交友軟體Paktor合體創辦的M17娛樂，在2018年赴美國紐約證券交易所上市，特別的是，這次IPO開開心心敲完鐘之後卻沒有上市，是紐交所史上首例也引起外界一片譁然。

敲鐘卻未上市，且M17並未第一時間說明狀況，讓外界的揣測延燒，而事後除了17直播創辦人黃立成在自己 Facebook頁面上一篇文發洩失望之情，並tag上承銷銀行 #FuckCitiBank #FuckDeutschBank，再度引爆討論。也開始有人以經驗認為這兩間銀行出錯可能性低，質疑是 M17 方面出現問題。

自此內情成謎，M17從未公開敲鐘後到掛牌前到底發生什麼事。一年後，M17執行長暨共同創辦人，同時也是 Paktor創辦人的潘杰賢終於願意鬆口，在外媒TechInAsia首度完整還原當時的過程。

投資意願不如預期

據訪談內容，可以看出遠因是M17跟著亞洲公司Sea (蝦皮購物母公司) 、中國直播虎牙赴美上市的熱潮，加上為台爭光的想法而前往紐交所。然而潘杰賢自我檢討M17在規模上是遠遠比不上這兩家公司，又沒有像近期大熱門Beyond Meat吸引人的背景故事，實在很難吸引投資人掏錢。

而潘杰賢也承認自己的經驗不足，比如在發行價格方面高估而投資人在事前調查中興趣缺缺，因此他接受銀行建議調降價格，卻也沒增加多少購買意願，反倒引起媒體關注「降價」如何影響M17的募資能力。

投資人KYC沒過

而在關鍵的敲鐘之後，潘杰賢短暫享受了幾秒鐘即將掛牌成功的喜悅，卻感到肩膀上被人拍了一下，並隨之帶來殘酷的壞消息：某投資方的 KYC 沒有通過承銷銀行審核，而重新審核得花上一個月的時間。潘傑賢也只好宣布暫緩交易。

敲了鐘卻無法交易，這件事從來沒有發生過，M17也算是不情願地寫下紐約證券交易所的新紀錄。

M17也並非準備好10倍、20倍萬全資金才上市，其實才算是差不多滿足交易委託帳本的規模而已，就算只有一個投資人撤出，影響都很巨大。儘管在亞洲新找到的投資人情義相挺下，一度補足交易委託帳本將近一半，但經過兩天還沒成功IPO，更多的投資人開始想退出，尤其目標是短期績效的資金，兩天的空白所造成的損失已經難以接受。

洞愈補愈大，潘傑賢也只好宣布取消上市。而他和17直播創辦人黃立成討論這個消息，也可以感受到黃的失望，因此後來才有了那篇爭議的Facebook貼文。潘杰賢看到貼文馬上致電黃立成，黃立成也默默將貼文刪除。

潘杰賢在報導中也多次自承，身為創辦人就是得一肩扛下所有錯，因為他缺乏經驗導致事前多次忽略銀行的警告訊息。上市失敗也讓承銷的花旗銀行與德意志銀行損失慘重，一年多來的努力付諸流水，他認為這件事不能怪合作銀行，對這兩家銀行現在也還是保持聯繫與合作。潘杰賢甚至提到，黃立成現在還會開玩笑對他說「這全是你的錯。」不過他更感念在事發當時，黃立成不斷地支持他打起精神，回去好好工作忘掉一切。

後來，M17在2018第四季獲得新2500萬投資，更在2019年第一季在所有市場皆達成盈利，還買下米果，透過其HandsUP直播下單系統進軍2B電商服務。

在公司開始賺錢後，潘杰賢曾坦言肩頭重擔已放下，或許也是如此才終於決定在IPO失敗一年後出來回顧過往。現在有盈利能力，私下投資者充足，潘杰賢認為暫時是不需要IPO了。

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》