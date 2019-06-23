親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
各大廠封殺華為
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

衣索比亞安全首長政變未遂 陸軍參謀長中彈身亡

Google坦承Google Maps夾帶大量虛假在地店家資訊，衍生服務詐欺等問題

2019-06-23 16:32楊又肇

雖然Google強調藉由整合在地資訊，將有助於推動地方商家透過地圖資訊媒合銷售機會，但稍早報導卻指出在Google Maps有相當多的店家資訊為虛構，甚至有不少是用於服務詐欺

分享

根據華爾街日報報導指出，Google Maps平均每月約新增數萬筆在地店家資訊，但其中有不少店家資訊其實為虛構、造假，甚至偽裝造假用戶評價，藉此讓更多使用者信以為真。

而這些造假資訊，通常是不肖店家遞交上傳，藉此偽裝成在地提供維修、汽車拖吊等服務業者，一旦使用者透過Google Maps查找鄰近在地服務時，便有可能上當，進而被收取不合理的高額費用，同時服務品質也不佳。

甚至有些提供在地評價操作業者也會遞交虛假的店家資訊，並且偽裝顧客操作評價風向營造競爭假象，藉此向其他實際需要人氣操作的店家收取高額服務費用。

而Google後續回應表示將會加強查核此類偽裝店家資訊，同時也強調去年藉由審核機制移除超過300萬組偽裝店家資訊，其中有90%內容是在使用者實際受影響之前就已經移除，而這90%比例中，又有85%是以電腦系統自動揪舉，其餘則是由使用者或店家舉報。

不過，Google表示藉由註冊帳號上傳偽裝店家資訊的比例持續增加，同時有擴大增加趨勢，因此將會持續強化資訊可信度，並且杜絕偽裝資訊影響用戶與合作店家權益情況。只是在目前Google Maps每月用戶人數累積超過10億的情況下，難免會有越來越多人藉由Google Maps每天吸引使用人潮，透過資訊詐欺方式取得更多利益。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

詐欺華爾街

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

紐交所上市為何失敗？M17執行長終於開口：我的錯

2019-06-23 16:38

Netflix讓使用者透過手機觀看影音內容也能藉由震動融入劇情

2019-06-23 16:33

Intel將FPGA可程式化解決事業群與網路事業部門整併

2019-06-22 14:09

讓開發者更容易建造硬體應用服務，Intel釋出One API計畫

2019-06-22 14:07

秘密配方逃不了？麻省理工學院用AI學習識別披薩製作食材

2019-06-22 14:01

華為發布7奈米麒麟810處理器

2019-06-21 16:00

只用149天！ 華為手機全球發貨量破1億支

2019-06-21 15:48

Google開始以擴增實境、3D影像技術打造全新互動廣告體驗

2019-06-21 09:47

熱門文章

紐交所上市為何失敗？M17執行長終於開口：我的錯

2019-06-23 16:38

AMD顯示驅動程式暗示 接下來至少三張顯示卡準備問世

2019-06-23 16:34

Google坦承Google Maps夾帶大量虛假在地店家資訊，衍生服務詐欺等問題

2019-06-23 16:32

配件顯示Galaxy Note 10不僅取消3.5mm耳機孔 更移除Bixby專屬按鍵

2019-06-23 16:33

Netflix讓使用者透過手機觀看影音內容也能藉由震動融入劇情

2019-06-23 16:33

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top