Google坦承Google Maps夾帶大量虛假在地店家資訊，衍生服務詐欺等問題

雖然Google強調藉由整合在地資訊，將有助於推動地方商家透過地圖資訊媒合銷售機會，但稍早報導卻指出在Google Maps有相當多的店家資訊為虛構，甚至有不少是用於服務詐欺。

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根據華爾街日報報導指出，Google Maps平均每月約新增數萬筆在地店家資訊，但其中有不少店家資訊其實為虛構、造假，甚至偽裝造假用戶評價，藉此讓更多使用者信以為真。

而這些造假資訊，通常是不肖店家遞交上傳，藉此偽裝成在地提供維修、汽車拖吊等服務業者，一旦使用者透過Google Maps查找鄰近在地服務時，便有可能上當，進而被收取不合理的高額費用，同時服務品質也不佳。

甚至有些提供在地評價操作業者也會遞交虛假的店家資訊，並且偽裝顧客操作評價風向營造競爭假象，藉此向其他實際需要人氣操作的店家收取高額服務費用。

而Google後續回應表示將會加強查核此類偽裝店家資訊，同時也強調去年藉由審核機制移除超過300萬組偽裝店家資訊，其中有90%內容是在使用者實際受影響之前就已經移除，而這90%比例中，又有85%是以電腦系統自動揪舉，其餘則是由使用者或店家舉報。

不過，Google表示藉由註冊帳號上傳偽裝店家資訊的比例持續增加，同時有擴大增加趨勢，因此將會持續強化資訊可信度，並且杜絕偽裝資訊影響用戶與合作店家權益情況。只是在目前Google Maps每月用戶人數累積超過10億的情況下，難免會有越來越多人藉由Google Maps每天吸引使用人潮，透過資訊詐欺方式取得更多利益。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》