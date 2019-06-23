Netflix讓使用者透過手機觀看影音內容也能藉由震動融入劇情

或許從與Sony深度合作獲得靈感，Netflix在稍早內部舉辦的駭客松活動提出名為Project Rumble Pak的創意想法，讓使用者透過手機觀看Netflix影音內容時，可藉由手機震動增加觀看時的沉浸感。

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依照Netflix說明，藉由配合影音內容呈現的爆炸、晃動、刀劍對砍，或是角色處於緊張氣氛所呈現的心跳，讓手機可以自動配合劇情產生不同震動效果，讓手持手機觀看Netflix影音內容的使用者可以更融入劇情。

類似的設計，其實在Sony去年推出的Xperia XZ2，乃至於今年推出的Xperia 1，均搭載可隨著遊戲、影音內容聲音節奏產生震動的設計。而Netflix提出此項技術，顯然希望能更多手機能在使用Netflix服務時感受相同沉浸體驗。

在Netflix的想法中，讓手機可隨著影音內容劇情改變產生震動的方式，並非像Sony是與遊戲、影音內容業者合作，藉由標定方式告知手機該在何時產生震動，而是透過人工智慧學習方式讓系統能藉由學習判斷，使得Netflix眾多的影片內容能「主動」告知手機產生震動的時間點，藉此省去必須花費大量人力標定資料的成本。

不過，目前此項想法暫時還不會成為Netflix正式功能，可能還會有一些技術上的考量，例如如果有更多人是透過電視觀看Netflix內容，或是多數透過手機或平板裝置觀看情況，會額外藉由立架將手機等裝置固定擺放，如此一來隨著影音內容震動的使用體驗設計就顯得沒有意義了。

更多趣味應用

除此之外，Netflix在此次駭客松活動也提出不少有趣點子，例如藉由機器學習技術分析口語與對應文字，讓Netflix原創影音中的角色聲音「唸」出使用者所輸入文字 (可惜目前訓練成效還不算很好)，以及包含可透過電腦視覺快速找出影劇內容中的拍攝場景所在地點，相當適合觀看旅遊節目時候使用。

而針對Netflix內部開會經常有同事討論拖延太久，導致影響會議室空間下個時段使用者的權益情況，Netflix也提出可在連接公司內部網路情況下，透過瀏覽器輸入「togo/getout」，並且輸入會議室編號，會議室內的擴音喇叭就會自動播放電影散場音樂 (或是自訂音樂內容)，提醒超時佔用會議室空間的同事該離開了。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》