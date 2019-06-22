Intel將FPGA可程式化解決事業群與網路事業部門整併

在結束與蘋果合作之後，Intel曾說明將進一步整頓旗下網路事業部門，並且捨棄原本針對手機打造的5G連網應用方案，但依然會維持既有4G網路解決方案，以及針對物聯網、伺服器等裝置應用的5G網路技術發展策略。

而在稍早對外聲明裡，Intel則是說明將原本FPGA可程式化解決方案事業群與網路事業部門整併，成為全新網路與客製化邏輯晶片事業部門 (Network and Custom Logic Group)，預期整合既有FPGA、嵌入式eASIC與ASIC半導體與軟體應用技術，並且加上Xeon系列處理器與4G/5G聯網技術資源，藉此創造全新發展機會。

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新部門主管將由原本負責帶領FPGA可程式化解決方案事業群的Dan McNamara擔任總經理，未來將會鎖定5G、網路、雲端、企業、嵌入式裝置與物聯網應用發展，藉此創造Intel全新獲利發展機會。

而隨著Intel將網路事業部門與FPGA可程式化解決方案事業群整併，意味先前市場傳聞蘋果計畫收購Intel位於德國通訊業務團隊的情況將不會成真。

在此之前，Intel便積極投入5G網路應用發展，即便與蘋果不再維持合作關係，依然認為在5G網路應用可以帶來全新發展機會，而Intel目前更將不少發展模式壓寶在物聯網與數據中心，認為未來將能順利讓公司持續以「數據公司」茁壯成長，同時也有助於推動人工智慧技術發展，並且藉由FPGA架構對應市場快速變化的應用需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》