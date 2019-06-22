讓開發者更容易建造硬體應用服務，Intel釋出One API計畫
如同去年宣佈推出OpenVINO開發工具組，讓開發者能藉由Intel旗下處理器、FPGA架構視覺處理器VPU等硬體，結合開放電腦視覺與影像處理工具OpenCV、電腦視覺API標準OpenVX打造各類物聯網應用項目，在稍早於於英國倫敦舉辦的Software Technology Day活動中，Intel更宣佈推出One API計畫，讓開發者可以透過更簡單方式在Intel不同硬體平台上讓軟體運作效能達成最佳化。
目前在Intel旗下硬體平台，分別涵蓋CPU、GPU、FPGA，以及人工智慧，分別對應純量運算 (scalar)、向量運算 (vector)、矩陣運算 (matrix)，以及空間運算 (spatial)，形成Intel說明的「SVMS」運算架構。
但由於不同硬體平台對應不一樣的軟體運算模式，若是要讓整體運算效率更為流暢，同時也期望發揮最大運算效能的話，勢必要讓串接應用進一步簡化。
因此，Intel提出的One API計畫，便是讓開發者能以更簡潔形式在不同硬體平台建立應用服務，例如採用開源架構設計，並且建立在C++基礎上的全新程式語言Data Parallel C++ (DPC++)，開發者基本上只要懂得C++即可使用，同時能透過單次編碼即可讓程式在不同硬體平台上運作，另外也能藉由API互通形式串接各項軟硬體、函式庫等資源。
而Intel也將提供更加便利使用的分析與除錯工具，讓開發者更容易找出程式錯誤細節，並且以此評估程式運作效率。
Intel預計在今年第四季開始向開發者提供beta測試版本的One API計畫應用項目，預期讓更多開發者能以Intel硬體平台建造更多應用項目。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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