讓開發者更容易建造硬體應用服務，Intel釋出One API計畫

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目前在Intel旗下硬體平台，分別涵蓋CPU、GPU、FPGA，以及人工智慧，分別對應純量運算 (scalar)、向量運算 (vector)、矩陣運算 (matrix)，以及空間運算 (spatial)，形成Intel說明的「SVMS」運算架構。

但由於不同硬體平台對應不一樣的軟體運算模式，若是要讓整體運算效率更為流暢，同時也期望發揮最大運算效能的話，勢必要讓串接應用進一步簡化。

因此，Intel提出的One API計畫，便是讓開發者能以更簡潔形式在不同硬體平台建立應用服務，例如採用開源架構設計，並且建立在C++基礎上的全新程式語言Data Parallel C++ (DPC++)，開發者基本上只要懂得C++即可使用，同時能透過單次編碼即可讓程式在不同硬體平台上運作，另外也能藉由API互通形式串接各項軟硬體、函式庫等資源。

而Intel也將提供更加便利使用的分析與除錯工具，讓開發者更容易找出程式錯誤細節，並且以此評估程式運作效率。

Intel預計在今年第四季開始向開發者提供beta測試版本的One API計畫應用項目，預期讓更多開發者能以Intel硬體平台建造更多應用項目。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》