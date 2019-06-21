蘋果針對國際瑜伽日發出健身記錄挑戰 完成後可獲得全新獎章、貼紙

針對將於6月21日展開的國際瑜伽日 (International Day of Yoga)，蘋果稍早宣佈將發起全新健身記錄挑戰活動 (Apple Watch Activity Challenge)，使用者只要配戴Apple Watch，並且完成一個15分鐘以上的瑜伽體能訓練 (Yoga Workout)，即可獲得全新獎章。

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Apple Watch使用者將會在6月20日當天收到此次健身紀錄挑戰通知，除了可透過iOS平台內建的健身app完成挑戰，使用者也能透過其他支援健康app數據連動的第三方app完成挑戰，並且獲得全新獎章。目前支援與健身app數據連動的第三方app，分別包含Pocket Yoga、Daily Yoga、Asana Rebel與Down Dog在內項目。

全新獎章同樣會在iPhone裝置「健身紀錄」app內的「獎章」分頁內顯示，使用者還會同時獲得三款可用在iMessages、FaceTime的全新動態貼紙。

而如果要迎接此項挑戰，必須先將手機iOS作業系統升級至iOS 12.1.3版本以上，並且將Apple Watch的watchOS作業系統升級到watchOS 5.1.3以後版本。

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另外，蘋果也針對國際瑜伽日活動，於Apple Music增加適合瑜伽或冥想練習時聆聽的歌曲，並且能藉由Siri數位助理服務聲控播放，使用者僅需透過「hey Siri，請幫我播放適合做瑜伽的歌」，或是「hey Siri，請幫我播放適合冥想的歌」，即可透過手機或手錶播放適合歌曲。

在此之前，蘋果也曾針對不同活動、節日發起健身記錄挑戰活動，讓配戴Apple Watch的使用者更願意為了獎章、貼紙動起來。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》