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Google開始以擴增實境、3D影像技術打造全新互動廣告體驗

2019-06-21 09:47楊又肇

或許是看在蘋果、Facebook陸續將擴增實境、虛擬實境技術廣泛應用在商品曝光，藉此增加更多廣告營收，Google也計畫在YouTube平台導入擴增實境技術應用，讓使用者能在行動裝置上完成虛擬試妝，藉此與美妝市場建立導購媒合效果。而另一方面，Google也將藉由Swirl檔案格式，讓使用者能輕易地在網頁上觀看3D立體影像內容形成的廣告內容，進增加更多廣告觸擊機會，進而產生購買行為。

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Google提出將擴增實境與美妝結合，自然也是因為YouTube目前已經累積不少美妝相關內容，甚至也有不少美妝部落客藉由YouTube教學、試用影片吸引眾人觀看。因此藉由推出以ARCore技術打造、名為「AR Beauty Try-On」的應用功能，即可讓使用者藉由iOS裝置，或是Android裝置觀看YouTube內容的觀眾，透過擴增實境與濾鏡，讓使用者能虛擬上妝，即可讓使用者確認上妝後的呈現效果，甚至可以自拍保存影像。

除了藉由擴增實境作為廣告商品導購工具，Google也藉由名為Swirl的檔案格式，讓使用者能直覺地在網頁上觀看3D立體影像內容，並且可以透過拖拉、旋轉等方式改變內容呈現角度，應用在廣告內容時，則可讓使用者輕易地透過觸控方式「檢視」廣告商品，而Google也將透過名為Poly的編輯工具，讓廣告內容提供者更容易修改細節。

類似的應用，包含蘋果與Facebook都已經提出類似工具，例如Facebook已經開始將擴增實境功能與Messenger綁定，讓使用者能有更豐富的擴增實境應用體驗，而蘋果方面也在去年宣佈與Adobe合作USDZ檔案格式，讓開發者能輕易將USDZ檔案應用在各類更生動的廣告，讓使用者能更透過行動裝置操作體驗。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境Google

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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