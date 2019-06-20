NVIDIA攜手Volvo打造自駕卡車，協助傳統運輸業轉型

過去與NVIDIA在自駕車系統有不少合作的Volvo，稍早在瑞典哥德堡總部宣布將擴大採用NVIDIA下DRIVE自駕系統平台，用來訓練、測試，並且佈署包含客運巴士、貨運卡車，或是運礦車輛使用。而藉由與Volvo在大型車輛導入自駕系統的合作，NVIDIA也能以此擴展更多車輛合作機會，並且讓自駕系統能有更多市場應用發展可能。

左為NVIDIA執行長黃仁勳，右為Volvo執行長Martin Lundstedt 分享 facebook

依照規劃，由於客運車輛、載貨用卡車，甚至運輸煤礦等物品的貨運車輛，其實在駕駛模式相對單純，同時幾乎在固定行進路線行駛，因此相當適合導入自駕系統，藉由自動化形式完成原本載客、載貨的運輸需求。

因此在與Volvo合作中，NVIDIA期望能藉由DRIVE自駕系統平台，協助傳統藉由大型車輛提供大眾運輸、貨運、廢棄物運輸、採礦等的應用模式轉型。

雙方預計在瑞典哥德堡，以及美國矽谷共同成立工程團隊，利用NVIDIA DRIVE AGX Pegasus自駕系統平台開發車載人工智慧運算能力，以及利用完整的DRIVE AV軟體堆疊開發360度感測器處理、感知、地圖本地化，以及路徑規劃等功能，另外也將使用NVIDIA DRIVE硬體迴路 (hardware-in-the-loop)模擬平台，例如NVIDIA DRIVE Constellation，藉此測試和驗證這些系統。

若以目前全球每天包裹遞送量超過3500萬件，年增率為28%，自動駕駛運輸車輛正好能滿足此類貨運需求，透過每天24小時運行，縮短遞送時間和提高效率，預期將使美國境內每年物流成本因此減少45%，節省成本約可達850億到1250億美元之間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》