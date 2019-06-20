Google將於舊金山灣區投資10億美元改善在地住房等問題

針對公司發展規模成長導致舊金山灣區房價高漲的「指控」，Google執行長Sundar Pichai稍早透過官方部落格透露，未來將藉由10億美元資金於舊金山灣區 (Bay Area)建設2萬間保障性住房，藉此紓緩灣區住屋成本高漲，以及住屋資源匱乏問題。

分享 facebook

雖然造成灣區房價高漲，以及住屋資源有限的原因，並非只是Google，以及其母公司Alphabet造成，但因為Google在整體員工人數相對龐大，同時也分散在灣區各地，因此自然成為許多在地住民抗議對象。

而為了紓緩在地住民抗議緊張氣氛，Sundar Pichai在稍早對外聲明中承諾將以10億美元資金協助改善灣區住房問題，其中包含在未來10年內，藉由Google持有價值約7.5億美元的土地面積建設2萬間保障性住屋資源，確保中低收入戶能優先選購機會。

Google預計針對總部所在位置－山景城，以及辦公室所在的舊金山市區、聖荷西市區與森尼韋爾地區建置住房資源。

在此之前，Google其實已經在2018年於加州南灣地區建造約3000間住房，配合此次計畫更將設立2.5億美元投資金額，藉此吸引更多房屋建設公司能提供至少5000間保障性住房資源，以利更多中低收入戶、退伍軍人或弱勢家庭能相對容易獲得住屋機會。

未來Google也將持續與在地政府合作，希望能進一步讓土地有更好利用率，目前在山景城地區已經與在地政府合作改善北灣地區土地劃分，並且讓更多土地資源可用於建設住房，接下來也計畫與聖荷西、森尼韋爾地區執政機構進行洽談。

另外，Sundar Pichai也說明過去5年以來針對無家可歸居民提供約1800萬美元捐款，而在舊金山地區更向協助改善流民問題的舊金山露宿者導航中心 (SF Navigation Center)捐贈300萬美元資金，同時也針對低收入的退伍軍人、家庭提供150萬美元住房保障捐款。

就Google說明，目前約有4.5萬名Google員工居住在舊金山灣區，同時過去為了紓緩大量員工通勤上班形成交通問題，過去以來也持續藉由提供接駁公車資源，藉此減少員工自行開車上下班需求，另外也藉由資助社區資源，讓更多非營利組織單位能使用共享辦公空間資源，藉此減少灣區道路交通堵塞問題。

Sundar Pichai表示，投資保障性住房資源只是Google協助灣區的一種方式，未來將持續透過更多合作改善灣區居住與交通問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》