親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
各大廠封殺華為
2019 E3電玩展
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

獨／賀一航死前吐這句話 曾治豪怨：為何不早說

太殘忍！寵物犬吊掛在3樓陽台欄杆吐血亡

Google將於舊金山灣區投資10億美元改善在地住房等問題

2019-06-20 18:29楊又肇

針對公司發展規模成長導致舊金山灣區房價高漲的「指控」，Google執行長Sundar Pichai稍早透過官方部落格透露，未來將藉由10億美元資金於舊金山灣區 (Bay Area)建設2萬間保障性住房，藉此紓緩灣區住屋成本高漲，以及住屋資源匱乏問題。

分享

雖然造成灣區房價高漲，以及住屋資源有限的原因，並非只是Google，以及其母公司Alphabet造成，但因為Google在整體員工人數相對龐大，同時也分散在灣區各地，因此自然成為許多在地住民抗議對象。

而為了紓緩在地住民抗議緊張氣氛，Sundar Pichai在稍早對外聲明中承諾將以10億美元資金協助改善灣區住房問題，其中包含在未來10年內，藉由Google持有價值約7.5億美元的土地面積建設2萬間保障性住屋資源，確保中低收入戶能優先選購機會。

Google預計針對總部所在位置－山景城，以及辦公室所在的舊金山市區、聖荷西市區與森尼韋爾地區建置住房資源。

在此之前，Google其實已經在2018年於加州南灣地區建造約3000間住房，配合此次計畫更將設立2.5億美元投資金額，藉此吸引更多房屋建設公司能提供至少5000間保障性住房資源，以利更多中低收入戶、退伍軍人或弱勢家庭能相對容易獲得住屋機會。

未來Google也將持續與在地政府合作，希望能進一步讓土地有更好利用率，目前在山景城地區已經與在地政府合作改善北灣地區土地劃分，並且讓更多土地資源可用於建設住房，接下來也計畫與聖荷西、森尼韋爾地區執政機構進行洽談。

另外，Sundar Pichai也說明過去5年以來針對無家可歸居民提供約1800萬美元捐款，而在舊金山地區更向協助改善流民問題的舊金山露宿者導航中心 (SF Navigation Center)捐贈300萬美元資金，同時也針對低收入的退伍軍人、家庭提供150萬美元住房保障捐款。

就Google說明，目前約有4.5萬名Google員工居住在舊金山灣區，同時過去為了紓緩大量員工通勤上班形成交通問題，過去以來也持續藉由提供接駁公車資源，藉此減少員工自行開車上下班需求，另外也藉由資助社區資源，讓更多非營利組織單位能使用共享辦公空間資源，藉此減少灣區道路交通堵塞問題。

Sundar Pichai表示，投資保障性住房資源只是Google協助灣區的一種方式，未來將持續透過更多合作改善灣區居住與交通問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

舊金山退伍軍人捐款

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

我扛！Google承諾在矽谷附近蓋房 解決當地高房價問題

2019-06-19 18:54

NVIDIA攜手Volvo打造自駕卡車，協助傳統運輸業轉型

2019-06-20 18:28

NCC縮短5G釋照時程 12月開始競價

2019-06-19 18:37

Facebook正式揭曉旗下加密貨幣「Libra」 預計2020年推出、流通使用

2019-06-19 13:38

宏佳騰也對外透露與Gogoro合作電動車細節，儀表板暗藏細節

2019-06-19 13:33

蘋果「落敗」 J.J. Abrams的電影工作室可能轉由華納收購

2019-06-19 13:29

臉書加密幣「Libra」生態系 成形

2019-06-19 01:10

Deepfake再進階！輸字即可修改口型語音 假新聞要防不住了

2019-06-18 21:35

臉書發表加密貨幣 「美國版的微信」？

2019-06-18 21:16

羅比尼：臉書發的加密貨幣　跟「加密」根本毫無關係

2019-06-18 19:20

臉書加密貨幣Libra拼2020上半年推出 28家企業力挺

2019-06-18 18:10

5G規畫 徐旭東：別單看電信業

2019-06-18 14:33

5G共建採開放態度 徐旭東：NCC兩個頭不在 誰來負責？

2019-06-18 11:28

中國加速5G商用 2023年全球5G手機出貨估10.8億支

2019-06-18 11:12

蘋果計畫每年推行6部原創電影 每部製作成本最高達3000萬美元

2019-06-18 08:23

VMware收購Avi Networks 強化公有雲與多雲架構發展規模

2019-06-17 13:15

2019網路趨勢統計：全球逾半人口使用網路 遠程醫療將蓬勃發展

2019-06-17 13:15

Google台灣總經理陳俊廷轉任大中華區總裁，未來負責中港台三地營運業務

2019-06-17 13:15

Facebook加密貨幣將與VISA、PayPal在內金融服務合作，並且與法定貨幣綁定

2019-06-16 19:05

Kickstarter集資平台開始要求禁止以浮誇不實內容作為宣傳

2019-06-16 19:05

品牌搶分眾 劍指蘋果霸業

2019-06-15 13:39

蘋果台灣首間旗艦店「信義 A13」正式開幕 上千人擠爆

2019-06-15 11:54

Netflix將原創影集、電影元素帶進遊戲 確定與Ubisoft合作《全境封鎖》電影

2019-06-15 10:59

油電併行、啟用新品牌 光陽攜手新創公司22Motors進軍印度電動車市場

2019-06-15 10:59

全球僅25家！全台唯一蘋果旗艦店 Apple信義A13明開幕

2019-06-14 18:44

翻譯「很高興看到香港變成中國」 Google：非故意錯誤

2019-06-14 15:07

HAPPY GO攜手DOCOMO 首推App跨境累兌點數

2019-06-14 14:46

強化自有晶片研發能力，蘋果傳有意收購Intel位於德國通訊業務團隊

2019-06-14 11:24

Uber揭曉uberAir載具、機艙參考設計 將擴展至澳洲墨爾本測試服務

2019-06-14 11:21

Uber再與Volvo合作第三款自駕車 將以無人機推行uberEATS服務

2019-06-14 10:50

Google、任天堂均傳準備將電子產品產線移出中國

2019-06-14 10:47

LINE預計年底前將LINE Pay mini行動支付收款機擴展到全台使用

2019-06-14 10:46

貿易戰加劇！彭博：Google硬體遷出中國 轉移台灣製造

2019-06-13 19:42

蘋果直營雙店插旗信義區 3C品牌旗艦店北市陷激戰

2019-06-13 18:56

比照蘋果總部設計 「Apple信義A13」開幕前搶先看！

2019-06-13 17:28

蘋果台灣首間旗艦店開幕！「Apple 信義 A13」內部陳設搶先看

2019-06-13 13:19

智慧浪潮來襲 大數據推動物聯網

2019-06-12 19:10

降低受制美國比例，歐洲處理器計畫以Arm、RISC-V技術打造超算等級處理器

2019-06-11 08:21

蘋果大裁200人 將收購自動駕駛新創公司「全體員工」

2019-06-10 19:23
看更多

熱門文章

LINE電腦版新內建計算機！加減乘除一鍵算出答案

2019-06-19 21:33

聯強代理DJI大疆最新運動相機 22日登台開賣

2019-06-19 21:27

緊張咬螺絲？PowerPoint新功能 推出AI簡報教練

2019-06-19 20:13

Google新聞副總裁揭密 報導排序考量這3大指標

2019-06-19 21:24

鎖定商務市場 群創發表全球第一支LCD窄邊框雙拼手機

2019-06-20 12:53

Google將於舊金山灣區投資10億美元改善在地住房等問題

2019-06-20 18:29

轉由小米設計、製作的首款美圖手機，代號「小仙女」

2019-06-20 18:29

Seagate推出針對NAS使用的SSD，同步更新玩家與升級需求使用產品

2019-06-20 18:29

加入美國電信服務競爭？Dish Network傳有意收購T-Mobile及Sprint出清資產

2019-06-20 18:30

Galaxy Note 10可能將於8/7選在紐約揭曉，將推出兩種尺寸規格

2019-06-20 18:29

德國宣布搭載 iOS 13 系統的 iPhone 可以當成身份證、護照使用

2019-06-20 18:28

OPPO將於上海MWC 2019對外展示螢幕下攝影鏡頭技術

2019-06-20 18:29

OTT引爆高流量 中華電攜手Akamai助陣

2019-06-20 18:43

NVIDIA攜手Volvo打造自駕卡車，協助傳統運輸業轉型

2019-06-20 18:28

用AR進入魔法世界，《哈利波特：巫師聯盟》將在6/21率先於美國、英國推出

2019-06-20 18:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top