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我扛！Google承諾在矽谷附近蓋房 解決當地高房價問題

2019-06-19 18:54INSIDE

圖／取自Google執行長桑德爾·皮查伊部落格
圖／取自Google執行長桑德爾·皮查伊部落格
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舊金山（San Francisco）的住房危機已是一個嚴重並亟須解決的問題。因許多科技公司以進駐矽谷的成功，導致舊金山灣區的房價持續飆高，讓許多當地居民的選擇越來越少，同時，新房和公寓的供應量越來越慢也越來越短缺。

科技巨擘 Google 執行長桑德爾·皮查伊（Sundar Pichai）於周二於一篇部落格文章表示，該公司將會扛起社會責任把價值約7.5億美元的自有地改為居住的住宅用地，開發至少1萬5千套新住宅，並花費2.5億現金讓建商建造5千套新住宅。

其實Google就常常擔任許多抗議針對的目標之一，毫無疑問它已經意識到了持續不出面很有可能將大幅影響公司聲譽。為了解決這個問題，Google承諾將在未來10年內為舊金山灣區開發約10億美金共2萬戶的新住宅。

皮查伊表示，利用7.5億美元所開發的1萬5千套新住宅是針對「所有收入水平」的民眾入住，即使Google尚未公告實際價格與實際地點，但他們希望這能夠多少有助於解決因經濟壓力所帶來的住房問題。

而另外2.5億美元將投資於一項基金，該基金將提供激勵措施讓開發商能夠在市場上建造至少5千戶經濟實用房型。目前還不清楚所謂的獎勵措施的配套方式，因此可能許多開發商都在持續觀望。

市場上對於Google跳出來扛下此社會責任多表示讚賞，其中非營利組織Destination：Home的 Ray Bramson 也表示，Google這承諾意義重大，但需要更多公司與組織參與才能夠實質上幫助到舊金山灣區民眾的住房負擔。

事實上，Google並不是第一家在房地產危機中砸錢的科技公司。微軟（Microsoft）先前在今年1月表示將斥資5億美元於西雅圖的總部附近開發經濟面向的新住宅來緩解當地高房價的狀況。

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

舊金山房地產矽谷Google房價

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