Facebook正式揭曉旗下加密貨幣「Libra」，預計2020年正式推行、流通使用

如先前市場傳聞，Facebook確認將於2020年正式推出名為Calibra的數位加密貨幣服務，並且藉由名為Libra (天秤)的網路系統運作，除了支援線上與線下使用之外，更可與一般政府法定貨幣交換使用。

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Facebook以Calibra為名的數位加密貨幣服務，將以區塊鏈技術提供同名數位錢包功能，讓使用者能以獨立運作的app，或是透過Messenger、WhatsApp服務使用名為Libra的加密貨幣，並且支線上、線下使用，同時也能與政府法定貨幣交換，另外也將藉由加密技術確保使用安全。

而Facebook強調Libra不會與比特幣等加密貨幣有炒作情況，未來預計讓Libra成為主流使用數位加密貨幣，同時可在全球地區流通使用，並且維持與美元相同穩定匯率。

目前Facebook更與Coinbase、Mastercard、VISA、eBay、PayPal、Stripe、Spotify、Uber、Lyft，以及Vodafone在內單位、業者合作，預期強化Libra數位加密貨幣實用性，同時也計畫在今年內持續讓Libra架構穩定發展，預計在今年底之前順利推動，並且在2020年進入市場順利流通使用。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》