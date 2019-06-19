宏佳騰也對外透露與Gogoro合作電動車細節，儀表板暗藏細節

除了日前YAMAHA已經透露，將在6月27日於台灣地區「全球首發」揭曉與Gogoro攜手合作的第一款電動車，同樣與Gogoro達成合作關係的宏佳騰，日前也正式啟用旗下「宏佳騰智慧電車」Facebook粉絲團頁面，預計也會在近期內對外揭曉旗下採用GoStation換電站資源的電動車。

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與YAMAHA目前大致只能看出換上全新外殼設計，但實際上應該還是採用Gogoro 2車款為基礎的情況不同，宏佳騰不僅公佈旗下電動車全新品牌標誌，並且標榜採用Powered by Gogoro Network設計，亦即採用GoStation換電站電池交換驅動使用模式，更在稍早公佈儀表板圖像中透露將採用與Gogoro不同設計。

從儀表板設計來看，顯示宏佳騰將進一步將基本的時速、電量等設計做不同呈現，同時也將整合電話接聽功能，以及顯示行進路線導航指示，並且顯示當前道路限速等資訊，另外就可選擇是否接聽電話的情況，似乎代表螢幕其實可支援觸控操作。

其他部分更暗示車款將整合胎壓、水溫等資訊顯示功能，讓使用者在騎乘過程更容易了解當前車況，並且預先做好行車安全的準備。

而從龍頭前方還配置風鏡的情況判斷，或許代表宏佳騰首款與Gogoro合作的電動車，將會以Gogoro S2為基礎。

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目前宏佳騰尚未公佈新款電動車發表時間，但從YAMAHA已經確定將在6月27日全球首發宣布車款上市資訊情況來看，宏佳騰應該也會在近期內對外揭曉。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》