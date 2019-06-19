蘋果「落敗」，J.J. Abrams的電影工作室可能轉由華納收購

雖然在今年在春季發表會上也曾邀請J.J. Abrams為Apple TV+服務站台，但顯然蘋果在與華納、NBC Universal在內媒體公司競爭下落敗，無法順利取得J.J. Abrams與妻子Katie McGrath合組的Bad Robot Production旗下內容。

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依照報導指稱，Bad Robot Production過去與包含亞馬遜、蘋果、Netflix在內網路服務公司，以及諸如Comcast、Sony在內傳統電影發行商接洽，雖然一度有消息指稱有意與蘋果進行合作，但最終似乎仍計畫以5億美元價格轉讓給目前隸屬AT&T的華納。

在此之前，Bad Robot Production曾在2006年將旗下電影內容以5500萬美元至6500萬美元之間價格轉售給派拉蒙，而本身曾經在J.J. Abrams與Katie McGrath經營之下，先後拍攝《西部世界》、《星際大戰 九部曲：天行者的崛起》、《不可能的任務：全面瓦解》等電影作品。

而相關消息中，則透露目前Bad Robot Production與華納已經進入最後洽談階段，交易項目則預期包含電視節目、電影、音樂、數位內容、消費商品與電玩遊戲等。另一方面，蘋果似乎也與J.J. Abrams進行洽談，可能依然會保留先前說明將與Apple TV+合作項目

不過，華納方面並未對此做任何回應。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》