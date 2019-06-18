蘋果計畫每年推行6部原創電影 每部製作成本最高達3000萬美元

今年春季發表會上正式揭曉Apple TV+服務，同時也在WWDC 2019開場展示首部原創電視影集《For All Mankind》之後，相關消息指稱蘋果計畫以每年推出6部電影內容的步調，藉此擴展旗下原創影音內容可看度。

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紐約郵報引述好萊塢消息來源表示，蘋果計畫以每年推出6部電影，同時每部電影製作成本介於500-3000萬美元形式擴展旗下原創影音內容，並且將目標放在奪得奧斯卡金像獎，藉此與Netflix競爭。

目前蘋果原創電影內容製作團隊，將由原先負責iTunes電影內容的Matt Dentler帶領。除了投入原創電影內製作，蘋果也計畫推出更多原創電視影集，而Apple TV+服務競爭對手除了鎖定Netflix之外，更包含準備推出自有串流影音服務Disney+的迪士尼。

在現階段發展中，串流影音已經成為一般人越來越常使用服務項目，因為網路頻寬持續增長，使得傳統透過租借DVD光碟觀看，或是下載內容的使用模式逐漸被取代，越來越多人習慣透過網路串流播放影音內容，甚至也無須擔心裝置儲存容量是否足夠，或是想要觀看內容是否需要花費時間等待下載。

而很早之前就已經投入串流影音服務發展的Netflix，在現今已經投資大筆金額推動原創影音內容，藉由內容獨佔形式吸引更多用戶觀看，並且持續與好萊塢維持緊密合作關係，在近年來更持續擴展全新市場發展機會，例如今年更藉由E3 2019電玩展覽活動與遊戲議題結合，進而將內容發展觸角延伸到廣大遊戲市場。

Google雖然很早之前就已經透過YouTube服務獲取大量網路觀看人潮，但是在長時間使用、觀看忠誠度表現，始終無法與Netflix競爭，雖然曾經期望藉由付費方式吸引更長時間的黏著觀看比例，但始終難以與收錄更大量電影、影集內容的Netflix抗衡。

蘋果宣布加入競爭串流影音與原創內容市場之後，不少市場看法也好奇蘋果將如何爭奪串流影音服務市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》