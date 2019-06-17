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VMware收購Avi Networks，強化公有雲與多雲架構發展規模

2019-06-17 13:15楊又肇

VMware稍早宣布收購多雲應用遞送服務廠商Avi Networks，藉此擴展其公有雲與多雲架構發展規模。

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目前雙方並未透露此筆交易涉及金額，但預期將於VMware 2020財年第二季以前完成，但仍須由監管部門批准才能確保收購完成，同時VMware也表示此項收購不會對2020財年財報目標產生實質影響。

收購Avi Networks之後，VMware預期將可進一步強化本身公有雲及多雲架構發展技術，同時也能將更安全的公有雲架構與資料中心運作結合，進一步實現自動化服務與高可擴展性優勢，同時也能針對多雲應用的L2至L7網路層連接需求，提供完整以軟體定義的網路堆疊技術應用。

完成收購Avi Networks之後，VMware將在VMware NSX資料中心應用服務提供內建負載平衡功能，並且提供效率更高、獨立運作的應用遞送控制器，讓企業端能以軟體定義取代傳統硬體設備為主的制式與複雜使用體驗，同時也能達成更高自動化設定與多雲佈署應用效率，另外也具備性能監控、故障排除的進階分析洞察功能，更能彈性依照需求擴展。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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