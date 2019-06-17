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2019 網路趨勢統計：全球逾半人口使用網路，遠程醫療將蓬勃發展

2019-06-17 13:15三嘻行動哇 Yipee!

網路已成為我們生活與世界連接、不可或缺的重要部分，但並不是地球每個角落的人都會使用電腦與網路。每年都會發表《網路趨勢報告》（Internet Trends Report）的知名分析師 Mary Meeker 瑪麗·米克在自創新品牌 Bond Capital 之後，近日發表 2019年網路趨勢報告。

Mary Meeker 瑪麗·米克 指出，在 2018 年年底，全球連接網路使用者已經達到 38 億人，雖然成長速度減緩了 6%，但使用網路人口已經達到全球的一半，其中最多人使用網路的國家包括中國、印度、美國、印尼和巴西，也因為全球大多數人都在使用網路，想再增加新的網路使用人口並不容易。

於此同時，就連智慧型手機市場也已趨近飽和，在 2018 年年成長率為 -4% 呈現首次手機出貨量下滑，就連電子商務的零售成長也逐步趨緩，唯有網路廣告成長仍然強勁。

Mary Meeker 瑪麗·米克 表示，統計全球網路市值排行前 30 名公司，美國有 18 家公司上榜、中國有 7 家公司上榜，目前排行榜的中國公司裡市值成長最強的是阿里巴巴，但也只有 106%，顯示中國公司的市值成長力道不如美國公司強勁。

Mary Meeker 瑪麗·米克 特別指出中國百度成為唯一負成長的網路公司，甚至推測 2020 年時可能跌出榜單，百度的地位未來很可能會由美團取代，同時 2020 年名單前 10 名的公司有可能清一色是美國公司。

廣告部分，在 2018 年行動廣告和電視廣告的地位幾乎是平起平坐，兩者都佔約 33%～34% 左右，但無論是電視廣告、行動廣告或桌上型電腦廣告，消費者瀏覽廣告的時間和廣告支付的費用幾乎打平。

若以美國網路廣告的市場來看，目前最大廣告平台仍是以 Google 為主，Facebook 居次，但 AmazonTwitter、Sanp、Pinterest 的成長性不可小覷，而且成長幅度最高的是網路廣告以程式內購買廣告為主。

另外，收聽廣播廣告花費的時間成本仍高於廣告費用，顯示廣播廣告的收費仍有成長空間；另外，不敷成本的部分則是報紙媒體的廣告，閱讀報紙廣告的時間太短，支付費用過高，也代表高估紙媒的廣告效益。

網路的普及不僅成就多家公司、提升網路廣告的地位，使用者每天瀏覽網路時間也大幅成長。Mary Meeker 瑪麗·米克的報告顯示，2018 年美國平均每天花費 6.3 小時在新聞網站、影音網站等數位媒體上，其中行動網路部分就高達 3.6 小時。

因此消費者們也意識到自己已經過於依賴數位媒體，並在縮短螢幕使用時間，統計顯示 2018 年裡美國成年人有 63% 限制使用智慧手機，這比 2017 年的 47% 有所上升。

而各平台也已經推出各種工具協助使用者縮短螢幕使用，像是 Apple 蘋果的螢幕使用時間統計、Google 的數位健康、Facebook 的 Facebook 時間和 YouTube的觀看時間…等。也因此社群媒體的使用正在減緩，2019 年 1 月的社群媒體成長率只有 1%，反觀 2018 年 1 月增長率為 6%、2017 年 1 月更是高達 12%。

於此同時，由於歐盟 GDPR 的推出、全球多國監管機構關注隱私控管、多加公司開始強調用戶隱私…等現象，現在 87% 的全球網路流量都採用加密數據，比三年前的 53% 增加了不少。雖然全球消費者對網路安全隱私的在意程度仍有 50%，但擔心程度已經比 2014 年的 64% 更低，而這也將影響企業常用的目標廣告投放的行銷方式。

網路的發展不只影響廣告、隱私安全，醫療健康照護產業也將成為數位服務的下一個市場，許多醫院和醫生辦公室開始採用電子健康紀錄（EHR）採用率接近 100%，但他們表示仍需要互動操作性和預測分析。而 Mary Meeker 瑪麗·米克也預測未來遠程醫療、問診等服務經會蓬勃發展。

圖片及資料來源：TNW、forbes、zdnet

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇https://3c.yipee.cc/146603/，聯合新聞網獲授權轉載。》

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