Kickstarter集資平台開始要求禁止以浮誇不實內容作為宣傳

或許有鑑於越來越多商品假借集資名義，並且藉由各種浮誇敘述進行宣傳，甚至有不少集資案實際上根本是場騙局的情況越來越氾濫，因此Kickstarter官方在稍早更新聲明中，要求發起集資的廠商、新創團隊不能再以浮誇不實的宣傳口吻介紹集資項目。

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同時，針對尚未實際產出的集資項目，Kickstarter也要求發起集資的廠商、新創團隊不能以產品已經做出的口吻，藉此與參與集資項目的人進行溝通，避免產生不必要的誤會，同時也嚴禁不可做出無法保證實現的承諾，例如以超低價格提供銷售，或是超過本身可以承擔成本的承諾項目。

而針對集資目標金額設定部分，Kickstarter也要求發起集資項目的廠商或新創團隊避免在完成集資後，另外還得透過其他募集資金才能讓集資項目順利推動的情況發生，同時也要求集資項目必須謹慎依照實際需求設定集資金額目標，並且清楚透明公開如何使用資金。

此外，Kickstarter也將嚴禁任何虛假支持效果，例如透過虛假的媒體引述、討論內容吸引更多人加入集資，或是在宣傳內容加入浮誇宣傳效果。

以目前Kickstarter立場而言，對於在平台上發行集資項目主要是站在協助集資商品成功上市的角度，因此對於濫用平台資源的情況將會持續嚴格清查，藉此減少打著集資名義浮誇行銷自家商品，或是用集資名義騙取金額的情況發生。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》