Facebook加密貨幣將與VISA、PayPal在內金融服務合作，並且與法定貨幣綁定

先前有消息指稱Facebook即將於6月底前推出旗下加密貨幣，稍早則是由知情人士透露Facebook已經與10多家公司行號簽署合作，其中包含VISA、MasterCard、PayPal與Uber在內服務將成為Facebook加密貨幣合作夥伴，同時Facebook也準備對外公布此項加密貨幣白皮書內容，讓更多人可以了解Facebook推行加密貨幣如何運作。

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而相關說法更指出，Facebook此項加密貨幣將進一步獲得VISA、MasterCard、PayPal在內金融相關服務公司投資，金額約在1000萬美元左右，同時更計畫與政府推行法定貨幣綁定，避免發生市場推行加密貨幣幣值波動影響問題。

Facebook此項加密貨幣過去以Project Libra作為代稱，並且聘任前PayPal主管、原本負責Messenger項目的副總裁David Marcus負責帶領團隊，讓區塊鏈技術與Facebook服務平台整合，更計畫對外募集10億美元資金作為加密貨幣流通應用，甚至也計畫打造適用旗下加密貨幣的自動提款機設備，讓使用者能以此將加密貨幣兌換成當地法定貨幣。

就先前說法，Facebook的加密貨幣可在Facebook旗下服務平台流通、儲存，並且可對換成實體貨幣，更允許在不同國家地區交易使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》