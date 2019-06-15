蘋果台灣首間旗艦店「信義 A13」正式開幕 上千人擠爆

稍早已經開放媒體預覽的蘋果在台首間以獨立店面形式運作的旗艦店「Apple 信義 A13」，在今日 (6/15)正式對外開幕，並且吸引1500人造訪參觀，甚至有粉絲在前一天就準備徹夜排隊，而PTT站台也有網友回報，蘋果額外租下鄰近「Apple 信義 A13」的寒舍艾美酒店2樓空間，提供徹夜排隊的粉絲休息使用，藉此呈現蘋果重視顧客的一面。

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如同先前報導，「Apple 信義 A13」是蘋果在全球地區第506家店，同時也是大中華地區第52家店，更成為台灣地區第二家蘋果直營店，並且以旗艦店面等級建造。此外，「Apple 信義 A13」更以上下兩層樓展廳形式設計，總計展示超過240種產品，店內155名團隊成員有一半來自蘋果其他直營店，總計可說超過10種語言，其中包含台灣地區熟悉的中文與英文。

而比照位於芝加哥密西根大道啟用全新旗艦店設計形式，此為蘋果從2017年開始啟用的第三代Apple Store店型，相較第二代店型採「街口」概念設計，主要將店面設計延伸成為匯聚人潮的「景點」，並且鎖定人潮匯聚地點設置店面。

作為在台正式啟用的第二間Apple Store直營店，「Apple 信義 A13」除了可分散原本在台北101直營店內人潮，同時也能藉由不同店型定位，配合活動內容吸引不同用戶族群。

位於上層的展示區主要讓消費者更容易體驗蘋果當下主打產品，而位於地下1樓的展示區則結合Genius Bar (天才吧)、Today at Apple系列課程進行地點，以及所有蘋果產品與周邊配件展示區域，同時也以挑高採光設計，讓消費者更容易體驗蘋果產品。

至於店內設計也以貼近「自然」形式樹既，除了維持蘋果直營店內一貫簡潔、木質擺設，同時也將天花板採用木質、可自然「呼吸」形式設計，而店內的自然植栽同時也能當做休憩、交流區塊使用，並且更有利於店內空氣自然流動。

在6月15日開幕這天，「Apple 信義 A13」正式展開「創意在此登台」系列Today at Apple課程，並且由金曲獎最佳女歌手艾怡良、知名插畫家當肯、攝影大師蘇益良、自然傳藝家范承宗、南瓜妮歌迷俱樂部等創作者，將親身分享創作心得技巧。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》