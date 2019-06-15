油電併行、啟用新品牌，光陽攜手新創公司22Motors進軍印度電動車市場

先前宣布將擴大投資印度市場的光陽，稍早正式宣佈於印度哈里亞納邦比瓦迪設立年產能可達20萬台車輛的製造中心，並且宣布成立全新品牌22KYMCO，預計以油電併行方式推廣傳統燃油車與電動車。

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依照光陽說明，在印度地區的第一階段主力市場，將鎖定新德里、班加羅爾、浦那、海德拉巴、加爾各答和阿默達巴德，並且以此作為發展起點，未來三年目標將為印度建立300個服務據點，並且打造強大的經銷商網路，以及橫跨印度全國的ionex車能網，誡此實現以電動車「於印度發揚光大 (make it big in India)」的承諾。

而此次啟用全新品牌22KYMCO，是由光陽於2018年投資印度在地新創電動車公司22Motors，並且與其合作成立的全新品牌，更針對印度市場推出新款結合ionex車能網服務的電動機車iFlow，以及搭載頂尖ICE技術的Like200，另外也推出大型覺旅系列頂級車款 (Maxi Scooter)X-Town 300i ABS。

在與22Motors合作之下，光陽除了以此進軍印度市場，更計畫在印度境內擴展ionex車能網布局，藉此在印度市場推動其電動車產品應用發展機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》