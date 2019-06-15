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Netflix將原創影集、電影元素帶進遊戲，確定與Ubisoft合作《全境封鎖》電影

2019-06-15 10:59楊又肇

雖然本身與遊戲內容同樣沒有直接關連，Netflix在此次E3 2019期間藉由「把觀眾最愛的節目帶進真實生活：將Netflix原創作品融入電玩 (Bringing Your Favorite Shows to Life: Developing Netflix Originals into Video Games)」座談活動，宣布將與遊戲開發廠商攜手合作，把Netflix原創影集、電影內容帶進遊戲作品，藉由遊戲內容提高玩家對於Netdflix服務、內容的深度結合。

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在此次公布消息中，包含《怪奇物語》、《魔水晶：抗爭時代》在內影集都會以遊戲形式推出，同時Netflix也確認將與Roblox、Ubisoft及Behaviour在內遊戲廠商合作，將在更多電玩遊戲內容中帶入Netflix影集、電影角色元素，例如《要塞英雄 (Fortnite)》第9季上線時，遊戲中或許會有水手冰淇淋 (Scoops Ahoy)的驚喜彩蛋。

此外，Netflix在此次E3 2019期間也確定將與Ubisoft合作，預計拍攝《湯姆克蘭西：全境封鎖 (The Division)》電影內容，並且將由執導《死侍2》、《玩命關頭：特別行動》等電影的David Leitch擔任導演，包含參與演出《十月的天空》、《斷背山》、《蜘蛛人：離家日》等電影的Jake Gyllenhaal，以及演出《生命樹》、《00:30凌晨密令》、《星際效應》、《絕地救援》等電影的Jessica Chastain都將成為《湯姆克蘭西：全境封鎖》電影角色。

但先前原本傳出將與微軟合作《戰爭機器》電影的消息，似乎並未在此次E3 2019期間揭曉。

即將推出的遊戲如下：

《Stranger Things 3: The Game》

  • 遊戲平台：Nintendo Switch、XBOX One、PlayStation 4、PC、Mac、Android 和 iOS – 只有數位發行

  • 上市日期：2019年7月4日

  • 發行地區：全球 (除了中國、俄羅斯、敘利亞、北韓、伊朗、克里米亞)

  • 這款冒險遊戲融合了獨特的復古藝術風格和現代遊戲機制，為懷舊的樂趣增添全新特色。

    玩家可以和朋友利用合作模式組隊,從影集中 12 個角色中挑一人，探索霍金斯鎮 (Hawkins) 的世界，解決各種謎題，並且對抗奪心魔 (Mind Flayer)。

《The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics》

  • 遊戲平台：Nintendo Switch、XBOX One、PlayStation 4、PC 和 Mac – 只有數位發行

  • 上市日期：2019年11月

  • 發行地區：全球 (除了中國、俄羅斯、敘利亞、北韓、伊朗、克里米亞)

  • 這款回合制戰術遊戲改編自眾所期盼的Netflix原創影集《魔水晶:抗爭時代 (The Dark Crystal: Age of Resistance)》，挑戰粉絲從瑟拉 (Thra)廣大的奇幻世界，招募一支由各種角色和生物組成的大軍，並且以策略指揮他們參與80多場戰役。

即將推出的《怪奇物語》手機遊戲

  • 遊戲平台：Android 和 iOS - 只有數位發行

  • 上市日期：2020年

  • Netflix最新的手機遊戲 (目前名稱未定)將設定在《怪奇物語》的背景時空。

  • 這款適地性角色扮演/益智類遊戲能讓玩家探索自己日常行經路線中，隱藏在他們周遭的「上下顛倒 (Upside Down)」世界，並且和其他玩家一同對抗層出不窮的邪惡力量。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電影俄羅斯北韓

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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