Netflix將原創影集、電影元素帶進遊戲,確定與Ubisoft合作《全境封鎖》電影

雖然本身與遊戲內容同樣沒有直接關連,Netflix在此次E3 2019期間藉由「把觀眾最愛的節目帶進真實生活:將Netflix原創作品融入電玩 (Bringing Your Favorite Shows to Life: Developing Netflix Originals into Video Games)」座談活動,宣布將與遊戲開發廠商攜手合作,把Netflix原創影集、電影內容帶進遊戲作品,藉由遊戲內容提高玩家對於Netdflix服務、內容的深度結合。

在此次公布消息中,包含《怪奇物語》、《魔水晶:抗爭時代》在內影集都會以遊戲形式推出,同時Netflix也確認將與Roblox、Ubisoft及Behaviour在內遊戲廠商合作,將在更多電玩遊戲內容中帶入Netflix影集、電影角色元素,例如《要塞英雄 (Fortnite)》第9季上線時,遊戲中或許會有水手冰淇淋 (Scoops Ahoy)的驚喜彩蛋。

此外,Netflix在此次E3 2019期間也確定將與Ubisoft合作,預計拍攝《湯姆克蘭西:全境封鎖 (The Division)》電影內容,並且將由執導《死侍2》、《玩命關頭:特別行動》等電影的David Leitch擔任導演,包含參與演出《十月的天空》、《斷背山》、《蜘蛛人:離家日》等電影的Jake Gyllenhaal,以及演出《生命樹》、《00:30凌晨密令》、《星際效應》、《絕地救援》等電影的Jessica Chastain都將成為《湯姆克蘭西:全境封鎖》電影角色。

但先前原本傳出將與微軟合作《戰爭機器》電影的消息,似乎並未在此次E3 2019期間揭曉。

即將推出的遊戲如下:

《Stranger Things 3: The Game》

遊戲平台:Nintendo Switch、XBOX One、PlayStation 4、PC、Mac、Android 和 iOS – 只有數位發行

上市日期:2019年7月4日

發行地區:全球 (除了中國、 俄羅斯 、敘利亞、 北韓 、伊朗、克里米亞)

、敘利亞、 、伊朗、克里米亞) 這款冒險遊戲融合了獨特的復古藝術風格和現代遊戲機制,為懷舊的樂趣增添全新特色。 玩家可以和朋友利用合作模式組隊,從影集中 12 個角色中挑一人,探索霍金斯鎮 (Hawkins) 的世界,解決各種謎題,並且對抗奪心魔 (Mind Flayer)。

《The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics》

遊戲平台:Nintendo Switch、XBOX One、PlayStation 4、PC 和 Mac – 只有數位發行

上市日期:2019年11月

發行地區:全球 (除了中國、俄羅斯、敘利亞、北韓、伊朗、克里米亞)

這款回合制戰術遊戲改編自眾所期盼的Netflix原創影集《魔水晶:抗爭時代 (The Dark Crystal: Age of Resistance)》,挑戰粉絲從瑟拉 (Thra)廣大的奇幻世界,招募一支由各種角色和生物組成的大軍,並且以策略指揮他們參與80多場戰役。

即將推出的《怪奇物語》手機遊戲

遊戲平台:Android 和 iOS - 只有數位發行

上市日期:2020年

Netflix最新的手機遊戲 (目前名稱未定)將設定在《怪奇物語》的背景時空。

這款適地性角色扮演/益智類遊戲能讓玩家探索自己日常行經路線中,隱藏在他們周遭的「上下顛倒 (Upside Down)」世界,並且和其他玩家一同對抗層出不窮的邪惡力量。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》