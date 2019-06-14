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HAPPY GO攜手DOCOMO 首推App跨境累兌點數

2019-06-14 14:46聯合晚報 記者葉卉軒／台北報導

誰在乎日圓升值？今年暑假赴日旅遊消費有更聰明的省荷包新方式，點數龍頭HAPPY GO攜手日本DOCOMO推出全台第一個以手機App跨境累兌點及轉點的服務，在日本包括知名藥妝店、便利商店及速食餐飲等產業類型，超過4萬間的合作店家都可使用。

點數龍頭HAPPY GO宣布攜手日本DOCOMO推出全台第一個以手機App跨境累...
點數龍頭HAPPY GO宣布攜手日本DOCOMO推出全台第一個以手機App跨境累兌點及轉點的服務。 圖／HAPPY GO提供
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HAPPY GO表示，卡友自即日起透過HAPPY GO新版App申裝註冊d POINT CARD，立即可獲得HAPPY GO及d POINT點數各100點，或抽日本機加酒自由行（一人中獎二人同行）。集團關係企業遠傳電信也同步推出申辦日本漫遊即送d POINT點數400點。

鼎鼎聯合行銷HAPPY GO總經理梁錦琳指出，透過App共通點數的雙向串聯，預計暑期旅遊旺季及2020年東京奧運，都可望再將HAPPY GO跨境點數消費推上高峰，也同時看好跨境累兌紅利點數是國人未來海外旅遊不容忽視的點數經濟新趨勢。

梁錦琳進一步指出，HAPPY GO自2015年便開始拓展跨境累兌點業務，同時跨足中國和日本，全球已有超過80萬個通路可透過HAPPY GO讓消費者使用跨境累兌點。今年暑假，HAPPY GO再創業界之先，和日本DOCOMO共同推出全台第一的行動App虛擬卡，可進行境內和境外累兌點及雙向轉點服務，每個人只要帶著手機去旅行就能聰明消費，也更符合現今消費者行動數位化的使用習慣。

HAPPY GO也提醒，卡友透過手機下載HAPPY GO新版App，申請註冊d POINT CARD虛擬卡之後，建議可於出國前將HAPPY GO點數轉點成d POINT，出國後只要出示手機App即可在d POINT特約商家進行消費累點，所得的d POINT亦可以1：1等比轉換回HAPPY GO點數，回國後繼續使用，每「一點」都不浪費。

此外，HAPPY GO今夏也與韓國樂天免稅店合作，推出「快樂購菁英會員首爾自由行專案」，消費者申辦樂天VIP金卡會員付費方案，可享免稅店內消費八五折優惠，還可獲贈HAPPY GO點數6,600點及首爾熱門景點優惠套組，樂園、美食與熱門SHOW、交通票卡和韓服體驗均享折扣優惠。

出國漫遊自由行手機APP

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