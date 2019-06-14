LINE預計年底前將LINE Pay mini行動支付收款機擴展到全台使用

今年年初宣布引進台灣市場使用的LINE Pay mini行動支付收款機，從今年5月起開放通路店家申請之後，目前在大台北地區多個商圈及多家連鎖品牌店舖已經可以透過LINE Pay mini收款結帳。

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目前包括G2000、喫茶小舖、三元花園韓式餐廳在內都已經可以使用LINE Pay mini進行收款，而預計在6月下旬更將進駐喜樂時代影城、台北萬豪酒店，以及金石堂書店等品牌通路，預計在今年底前可將LINE Pay mini應用範圍擴展到全台地區。

在結帳時，只要由店員輸入金額，並且由LINE Pay用戶以手機掃描LINE Pay mini機台上的QR Code即可完成交易，另外也能透過手機NFC感應支付，讓使用者能快速藉由LINE Pay以無現金形式完成付款，同時也不需擔心信用卡是否遭盜刷。

此外，LINE Pay mini總計支援LINE Pay綁定信用卡、LINE Pay一卡通帳戶、LINE POINTS點數，以及iPASS一卡通票卡四種付款方式，讓使用者能以更便利方式完成付款。

而在目前推行之下，台灣地區用戶也能在日本、泰國、韓國地區藉由LINE Pay付款，而海外地區旅客訪台時，同樣也能藉由LINE Pay完成在地消費付款，無需擔心身上現金是否足夠。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》