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各大廠封殺華為
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Google、任天堂均傳準備將電子產品產線移出中國

2019-06-14 10:47楊又肇

中美貿易戰爭持續影響之下，美國政府提出針對中國製造電子產品增加25%關稅影響，似乎已經開始增加，使得許多科技廠商也開始將產線移出中國。

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依照彭博新聞指出，Google已經開始將旗下Nest產品，以及掛上Made by Google的電子產品移出中國市場，轉由台灣地區代工廠生產，而華爾街日報也引述路透新聞指出部分Nintendo Switch產線已經陸續移轉到東南亞，藉此降低產品在美國境內銷售價格影響比例。

而代工廠商如鴻海也表示已經做好準備，但蘋果方面暫時還沒有計畫將產品生產線移出中國的計畫。

至於在此波中美貿易戰爭中，被美國政府列入禁止出口對象名單的華為，目前則是面臨手機產品因Google無法提供後續技術支援，接下來可能準備啟用自行打造的作業系統「鴻蒙」，而Windows筆電與常時連網筆電產品也因為Intel、Qualcomm無法持續供應處理器，因此有可能陷入全面停售危機，

《原文刊登於合作媒體彭博新聞指出，Google已經開始將旗下Nest產品，以及掛上Made by Google的電子產品移出中國市場，轉由台灣地區代工廠生產，而華爾街日報也引述路透新聞指出部分Nintendo Switch產線已經陸續移轉到東南亞，藉此降低產品在美國境內銷售價格影響比例。

而代工廠商如鴻海也表示已經做好準備，但蘋果方面暫時還沒有計畫將產品生產線移出中國的計畫。

至於在此波中美貿易戰爭中，被美國政府列入禁止出口對象名單的華為，目前則是面臨手機產品因Google無法提供後續技術支援，接下來可能準備啟用自行打造的作業系統「鴻蒙」，而Windows筆電與常時連網筆電產品也因為Intel、Qualcomm無法持續供應處理器，因此有可能陷入全面停售危機，" target="_blank">mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google任天堂

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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