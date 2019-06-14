Uber再與Volvo合作第三款自駕車 將以無人機推行uberEATS服務

在稍早舉辦的第三屆Uber Elevate活動上，Uber宣布最快將會在今年夏季開始開始測試藉由無人機完成uberEATS餐飲快遞服務，預計先在美國聖地牙哥地區行測試。另外，Uber也同時展示與Volvo合作打造的最新款自駕車設計。

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以目前Uber旗下業務來看，uberEATS算是相當成功業務，因此Uber也有意將此項服務對外擴大發展。

而如同亞馬遜將小型貨物快遞與無人機應用結合，Uber也計畫將無人機應用在uberEATS服務，讓眾多無人機可以覆蓋部分外送人員的配送資源，甚至可以改善一般交通路況擁擠塞車，導致餐飲送達時間受到影響。同時，負責出餐的餐廳也能藉由無人機將餐飲送到負責遞送的Uber合作駕駛車輛，如此一來也能節省合作駕駛必須進入餐廳取餐的流程。

依照Uber說明，若是在2.4公里路程的遞送需求，無人機用飛行遞送僅需7分鐘左右，但人力駕車配送則要花費21分鐘左右，相比之下確實可節省更多時間。

不過，如果uberEATS服務希望能藉由無人機進行餐飲快遞，勢必要取得美國聯邦航空總署 (FAA)相關許可。而此部份，包含亞馬遜、Alphabet都已經先後取得許可，在相同或類似的市場競爭上，似乎會比Uber有利一些。

另外，Uber在此次Uber Elevate活動也實際展示與Volvo一起打造的新款自駕車，採用Volvo XC90 SUV作為原型，同時也是Uber與Volvo共同研發的第三輛車款，並且標榜是第一輛可完全自駕，並且可投入量產的車款。

此款車款具備專為電腦設計，而非人為操作的車輛方向控制與煞車系統，其中更包含幾個轉向和煞車功能的備用系統，以及備用電池，假如任何一個主要系統發生故障，備用系統將會立即啟用，並且讓車輛進入停駛狀態。

除了Volvo內建的備用系統，車頂上和車內系列感應裝置更能讓Uber的自駕車可在城市環境中安全上路，而Uber更強調此款車輛可靠度，可在無需再配置經特殊培訓的隨車人員確保自駕車運作正常。

Volvo則預計在2020年採用相似的自駕車概念，推出本身首款可商用的自動駕駛技術。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》