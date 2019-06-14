Uber揭曉uberAir載具、機艙參考設計 將擴展至澳洲墨爾本測試服務

Uber在稍早舉辦的第三屆Uber Elevate高峰會上，正式揭曉旗下首款空中計程車機艙設計，同時也展示未來預計推行的uberAir (空中優步)服務16種空中航站設計，並且宣布澳洲墨爾本成為空中優步在美國境外第一海外試營運城市。

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目前Uber已經在美國德州達拉斯，以及加州洛杉磯兩座城市測試uberAir服務，在此次活動更宣布澳洲墨爾本成為美國境外第一海外試營運城市。在此之前，Uber也曾說明包含日本、印度、澳洲、巴西與法國都將成為推行此項服務的候選國家。

在過去與Embraer、Pipistrel Aircraft、Aurora Flight Sciences、Karem與Bell在內廠商共同合作飛行計程車服務載具設計之後，Uber也進一步展示空中計程車的參考設計eVTOL，提供可垂直起降，並且可供4人與隨身行李搭乘使用。

另外，在與商用機艙內部設備廠商Safran Cabin合作打造的Mission Driven Cabin (MDC)機艙參考設計，則預計成為eVTOL廣泛設計標準，其中包含可讓開發人員依照不同需求進行修改，同時也處於可量產狀態，並且符合各項認證要求。

在此次Uber Elevate活動中，Uber同時展示與Bipolar Studio合力製作的高精準度環境虛擬實境影像模擬項目，讓使用者可透過虛擬影像體驗機艙的內部設計，並且模擬乘搭空中優步時的情境。

Uber表示，預計在未來幾年內推行的uberAIR空中計程車服務，將同樣藉由Uber App服務提供線上預約，透過空中飛行接駁方式避免一般道路車輛擁擠影響交通，讓使用者能有更具效率方式往返兩地。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》