貿易戰加劇！彭博：Google硬體遷出中國 轉移台灣製造

2019-06-13 19:42 聯合新聞網 INSIDE



Google。 路透社 分享 facebook

中美貿易戰隨著關稅互打、美國將華為列入貿易黑名單越演越烈，美中之間軟硬體生態緊張關係加劇。近日，更是傳出Google正計畫將部分硬體代工遷出中國，產品包括智慧溫控器 (Nest thermostats) 與伺服器等硬體製造業務，避免中美貿易的關稅波及，而轉移的生產地正是台灣。

根據《彭博》報導，知情人士目前Google已經將大部分的主機板生產搬往台灣，以避免25％的關稅，報導分析，雖然Google在中國的硬體產量與蘋果的產品相比相形見絀，但由於美中之間的緊張局勢，可能會帶來更多影響。據知情人士表示，關稅也讓美國生產的Nest設備推向台灣和馬來西亞。

在美國主要科技公司中，Google比起臉書、微軟和亞馬遜等其他科技公司，更樂於將伺服器主機板代工訂單移出中國。消息人士認為，由於Google只採購元件，而競爭對手多半從供應商購買完整的伺服器機櫃。主機板直接進口到美國，面臨25%的關稅，而伺服器機櫃未受到影響，許多運往美國的伺服器在墨西哥組裝，也在美國當地組裝。

今年三月Google台灣正式宣布於新北市遠東通訊園區打造全新辦公園區，預備給在台已有2000名員工的公司雙倍成長空間。如同其他 Google 辦公室一樣享有各項資源，包含餐飲區、健身區等等辦公設備。預計 2020 年底分批遷入，Google 透露未來硬體員工仍會集中在同一個辦公區，目前尚未清楚此與製造業多樣化是否有關。

Google稍早發表回應如下：「我們一直關注與評估我們的產業供應鏈狀況，確保硬體產品製造與營運流程穩定，將優質的產品帶給消費者。我們會持續朝這個方向努力。 除此之外，我們無法分享額外資訊，也無法提供我們的供應商名單。」

隨著中美貿易戰加劇，愈來愈多企業開始將生產線遷出中國大陸。不過另一方面，許多美國企業也遭到中國政府的打壓，像是福特（Ford）汽車公司和聯邦快遞（FedEx）公司，都遭到中國以反壟斷法處以罰緩。

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》