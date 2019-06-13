蘋果台灣首間旗艦店開幕！「Apple 信義 A13」內部陳設搶先看

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日前以「創意在此登台」預告即將開幕的蘋果台灣首間旗艦店「Apple 信義 A13」，確認將於6月15日正式啟用之後，稍早也率先開放媒體搶先預覽內部陳設。

比照位於芝加哥密西根大道啟用全新旗艦店設計形式，坐落於大遠百A13鄰近位置的「Apple 信義 A13」同樣採獨立建築方式，同時屋頂採用類似MacBook上蓋形式設計，同時在屋頂採用蘋果不鏽鋼標誌，而四周更以大面積玻璃牆呈現。

而戶外廣場週遭一樣藉由綠色植栽與噴霧裝置增加自然氣息，同時也模擬清晨時候的晨霧，而內部也採用新一代Apple Store設計，將可供休憩的植物栽種方式帶入室內，並且搭配可「自然呼吸」的木質天花板設計，讓室內空氣循環維持良好。

位於1樓空間採用大面積落地玻璃提供充足採光，並且以寬廣空間提讓使用者能更容易體驗蘋果當前主打產品，意味接下來新款iPhone等機種也會先在此展示、提供體驗。

至於位於地下1樓的空間，則是陳列更多周邊配件，以及蘋果所有在台銷售產品，同時Today at Apple系列課程也會在此展開，而提供產品諮詢、維修的Genius Bar (天才吧)服務也會在此提供。

另外，地下1樓門口未來也會開通，讓消費者能從大遠百A13策進入「Apple 信義 A13」店內。

今天的預覽活動中，蘋果市場總監Kristen Petralia也針對此次即將開幕的「Apple 信義 A13」作了完整介紹，同時也由創作攝影師趙培均說明如何透過iPhone拍出更動人的照片，其中更以原況照片為例，強調維持鏡頭乾淨、開啟格線確保水平、習慣手動對焦與曝光，並且善用自動曝光與自動對焦鎖定，同時適當使用畫面縮放拍攝效果，即可輕易拍出美麗影像成果。

蘋果市場總監Kristen Petralia 分享 facebook

與位於台北101內部的Apple Store「Apple 台北 101」相聚不遠，預期「Apple 信義 A13」將可進一步分攤原本「Apple 台北 101」的人潮，同時也能藉由不同店型定位，配合活動內容吸引不同用戶族群。

「Apple 信義 A13」除了採用獨立店面形式，更進一步呈現蘋果第三代Apple Store店面設計，從原本「街口」形式延伸成為匯聚人潮的「景點」，藉此成為人們可以聚集討論、交流的地方，並且藉由實際體驗、課程學習等方式進一步了解蘋果產品。

預計在6月15日開幕當天，「Apple 信義 A13」將會展開「創意在此登台」系列Today at Apple課程，將由金曲獎最佳女歌手艾怡良、知名插畫家當肯、攝影大師蘇益良、自然傳藝家范承宗、南瓜妮歌迷俱樂部等創作者，將親身分享創作心得技巧。

採用偌大落地玻璃呈現外觀 分享 facebook

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》