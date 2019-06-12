智慧浪潮來襲 大數據推動物聯網

2019-06-12 19:10 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



溫紹群表示，每個地區的產業、城市發展狀況都不一樣，因此要發展5G智慧城市需要因地制宜。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報） 分享 facebook

「5G智慧城市的發展模式不是都一樣，需要因地制宜！」在12日舉辦的「5G智慧城市論壇」上，勤業眾信聯合會計師事務所風險諮詢服務執行副總經理溫紹群表示，每個地區的產業、城市發展狀況都不一樣，因此要發展5G智慧城市的方法也不同，但最後都是透過蒐集大數據為基礎發展物聯網，進而解決人的問題。

5G科技快步發展

事務所總裁賴冠仲以台北市停車告示牌舉例，市府曾分析何處為車禍肇事率最高的地方，最後發現是台北市政府前面的電子告示牌路口，因為當初設計不良，是用跑馬燈顯示停車格剩餘數量，駕駛還要探頭等跑馬燈跑出停車場格子數量，便容易發生駕駛分心導致車禍，這就是沒有以「人」為主的城市設計。

他分析，透過5G發展，許多低延遲性的產業，如智慧電力、醫療、遊戲跟交通路網都可以獲得很大的發展，藉由物聯網提供龐大數據跟整合資訊，加上基礎通訊設施日趨完善，可逐步實現智慧城市的願景。

溫紹群則指出，5G雖然是很好的技術，不過如果產業不了解它哪裡需要應用5G，最後安裝了基地台也是沒有用。比起4G是「物」與「人」的連結，5G因為網路快，因此產生的互動更加複雜，不同產業、地區、政府應用5G的方式也會有所區隔，因此他希望企業可以找出適合自己的商業模式，配合5G科技的應用，才可以發展出適合智慧城市的技術與服務。

連接APP應用端

他更以新竹科學園區的智慧販賣機為例，由於販賣機希望能提供快過期的愛心食品，面對不同食品的保存方式需要如何設計販賣機，以及跟APP端的連結、過期通知等都需要進一步的整合。

另外他提到，為了維持智慧販賣機營運，他們也將新竹許多特色小吃、冰品放入販賣機，透過與在地產業結合，讓所有透過5G聯網的企業、設備在交流上更有效率，就是發展智慧城市最終的目標：提高效率與速度，並讓產業可以跟科技結合轉型，維持台灣企業競爭力。

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