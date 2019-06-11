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降低受制美國比例，歐洲處理器計畫以Arm、RISC-V技術打造超算等級處理器

2019-06-11 08:21楊又肇

去年底開始推行的歐洲處理器計畫 (European Processor Initiative)，至今已經累積達26個來自歐盟境內國家地區的廠商加入，初期預計藉由Arm與開放架構RISC-V技術為基礎，分別打造通用處理器、加速器與自駕車輛使用處理器產品。

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而發起歐洲處理器計畫的用意，主要在於希望在超算等領域扮演重要角色的處理器產品不會受限於美國廠商，進而提升歐盟成員國在超算領域的自主控制權，同時預期藉此提升歐洲在超算領域與美國、日本、中國競爭能力。

歐洲處理器計畫預計在2020年開使擴大發展，並且計畫在2021年推出Rhea系列通用處理器，其中將以Arm、RISC-V技術作為基礎設計，並且將持續累積各家提供技術項目，首要目標會聚焦在超算領域與自動車載系統。

在2021年至2022年期間持推廣歐洲處理器計畫推行首款處理器之後，將會繼續在2022年至2023年間推出第二款Cronos系列處理器，同樣估計採用Arm與RISC-V技術設計，並且鎖定超算與自動車載統使用。

當近年不少超算電腦均採用Intel、AMD、NVIDIA在內美國廠商提供處理器產品，歐盟方面逐漸產生必要技術受限於他人隱憂，因此歐洲處理器計畫主要肩負提升歐盟成員國在超算領域發展能力，避免受限於美國，例如近期美國政府針對華為出禁令，便造成不少影響。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

歐盟處理器

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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