蘋果大裁200人 將收購自動駕駛新創公司「全體員工」

圖／取自Drive.ai 分享 facebook

根據外媒報導，蘋果（Apple）正準備出資收購自動駕車接駁新創公司Drive.ai。而蘋果圖的並不是他們的技術，而是他們有經驗的自動駕駛汽車技術工程師。

蘋果的自動駕駛團隊技術研發多年但卻苦無太大突破，前段時間還裁員了大約200人，比Drive.ai所有的員工還要多。蘋果將透過本次收購案來加強既有的部門團隊，據了解，蘋果的無人駕駛技術已超過這間新創自動駕車公司，並不會使用Drive.ai任何的相關技術。

Drive.ai為2015年於德州創立的新創公司，致力於研發自動駕駛接駁車服務，並且擁有超過150名員工。主要是透過AI和機器學習技術，來教機器人如何學習開車。Drive.ai創立至今獲得了7700美元的投資，2017年募資時估值為2億美元。

「我們認為收購價格將低於2億美元，」專門針對企業進行研究調查的Loup Ventures數據公司資深Apple分析師基因明斯特（Gene Munster）在一份研究報告中表示由於近年來Drive.ai募資並不順利，且試駕的次數有限，將嚴重降低收購的金額。

其實蘋果執行長提姆·庫克（Tim Cook）先前就曾表示為了保持公司的競爭力，將會努力在二至三個星期就收購一間公司。雖然蘋果與Drive.ai都還未針對相關報導進行回覆。但若屬實，本次收購Drive.ai就只是他們的保持競爭力的計畫中一小部分而已。

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》