不付費就能出現Google搜尋首頁？North Face奇葩廣告被罵翻

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美國戶外運動用品品牌North Face與他們的廣告公司Leo Burnett Tailor Made在今年5月份推出了一個名為 Top of Images的廣告計劃，在這個廣告中他們主打的是"如何不付給Google一毛錢，就能讓自己的品牌出現在Google圖片搜尋的首圖？"還在廣告中詳細說明他們的做法，結果廣告推出後沒多久，Google雖然沒說話，但是卻惹惱了維基媒體基金會導致道歉以及廣告下架。

North Face他們的廣告公司設計的辦法是這樣的，因為Google圖片總會優先引用維基百科的圖片，因此他們就想到將維基百科中一些知名景點的介紹圖片，偷偷換上帶有North Face品牌在其中的照片。

因此，如果你在Google搜尋輸入了你想去的景點，切換到圖片搜尋，跳出來的第一個就會變成它們置入的North Face風景照，照片雖然還是當地的風景，但是照片中的人物則都穿戴著North Face的服飾或配件。

然後他們還拍了一支廣告來記錄這個過程，想要表達的應該是其實他們為了拍下這些照片，實際上也是歷盡了非常辛苦的歷程，才拍下這一張張帶有置入人物的漂亮風景照。企圖用這些影像來傳達它們倡導戶外生活的理念。

巴西區North Face 的 CEO Fabricio Luzzi解釋這個廣告的理念是「我們的使命是擴大我們的疆域，令我們的消費者能夠克服他們的極限。 通過 “Top of Images ” 這個計畫，我們實現了自己的理念。」

根據報導，這些被修改的照片包括有位於巴西的Guarita國家公園、蘇格蘭庫林丘陵、秘魯瓦納比丘等地方。

不過，顯然維基媒體基金會（Wikimedia Foundation）並不贊同他們的理念。在五月底發表了一篇官方聲明：

在聲明中他們指出， North Face的作法違反了維基百科的使用守則，他們利用人們對維基百科的信任，卻在維基條目中加入了帶有商業置入的內容，違反了維基百科強調非商業以及保持中立的政策。事發之後，維基百科的志工們也開始檢查，並且移除了所有曾被置換的照片。

網友以及媒體對於 North Face 的做法也紛紛指責，隨後 North Face 也對維基百科進行道歉，並且表示他們會立即停止這項廣告活動，並且未來會對於他們的團隊以及合作夥伴針對相關網路活動進行教育訓練，確保不會再發生類似的事件。

不過，不得不說這整個廣告的主軸一開始就顯得很奇怪，"如何不付給Google一毛錢，就能讓自己的品牌出現在Google圖片搜尋的首圖？"這跟戶外精神到底有甚麼關係?如果想要表達去戶外超越自己極限的話，能夠表現的手法還有很多，不付一毛錢給Google但是卻亂搞維基百科事實上從旁觀者的角度來看，也沒有比較厲害不是嗎？

當初想要用這種方法來表現自家品牌"超越極限"的負責人，腦袋到底在想甚麼呢？實在是讓人猜不透啊！

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》