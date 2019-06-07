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LINE Pay攜手Visa 開放服務內可直接申辦Visa數位支付卡

2019-06-07 12:43楊又肇

LINE Pay稍早宣布與Visa達成策略聯盟，未來將使LINE用戶可直接在服務內申辦Visa數位支付卡，並且可配合將現有Visa信用卡或金融卡加入LINE Pay，進而透過手機等裝置完成快速支付，同時也能讓使用者藉由LINE Points等回饋機制、專屬優惠，同時也能作為日常生活中快速便利支付工具，甚至在海外無縫使用手機支付消費金額。

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而此次合作，重點自然在於可隨時在LINE服務內身辦Visa數位支付卡，並且能與現有LINE Pay支付服務整併，不僅可讓消費者能直接透過綁定本身Visa信用卡或金融卡，進而以LINE Pay支付消費，同時藉由消費回饋、專屬優惠，以及便利的支付使用體驗吸引更多用戶支持，更能讓使用者直接以LINE Pay進行點對點轉帳交易，藉此實現真正無實體錢包的消費使用模式。

在此之前，LINE Pay已經在台與支援小額支付交易使用的一卡通合作，透過在LINE Pay服務中申請數位版一卡通，並且與個人信用卡、金融卡綁定之後，即可透過LINE Pay服務轉帳、收款，藉此發揮更便利的點對點交易應用。

此次與Visa合作，則將使服務有更多元應用，例如未來雙方將運用區塊鏈技術開發全新的服務體驗，推動LINE Pay在B2B商業模式、跨境支付與替代性貨幣交易等服務發展。

接下來LINE預計在日本地區與Visa將共同為2020東京奧運規劃獨家用戶活動，透過奧運前後期間的行銷活動及獎勵計劃，藉此推廣LINE Pay使用服務，而預計在今年底之前也會開始在日本境內推行LINE Pay聯名的Visa信用卡。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

LINE一卡通Visa信用卡行動支付

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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