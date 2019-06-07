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Uber開始在紐約測試直升機預約搭乘服務 未來將擴展到更多城市

2019-06-07 12:44楊又肇

紐約時報

指出，Uber目前正在美國紐約測試名為Uber Copter的直升機搭乘服務，預計將讓使用者可藉由Uber app預約直升機接駁服務。

目前Uber此項服務主要接駁曼哈頓到甘迺迪機場之間往返需求，計畫從7月9日起開放所有紐約地區用戶預約使用，單趟接駁費用約介於200美元至250美元之間，未來也會視情況推廣到其他城市。

其實在2016年時，Uber就曾在美國聖丹斯電影節期間與空中巴士 (Airbus)合作，於猶他州境內推出試驗性質為主的直升機叫乘服務。而更早之前也曾在2013年期間於美國紐約市區到漢普頓之間提供類似服務，同時在美國奧斯汀舉辦的一級方程式賽事活動期間也曾提供直升機叫乘服務。

Uber目前也同時投入飛行汽車發展，並且預期能以此服務改善美國境內主要城市尖峰時段道路擁擠問題。

《原文刊登於合作媒體紐約時報

指出，Uber目前正在美國紐約測試名為Uber Copter的直升機搭乘服務，預計將讓使用者可藉由Uber app預約直升機接駁服務。

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目前Uber此項服務主要接駁曼哈頓到甘迺迪機場之間往返需求，計畫從7月9日起開放所有紐約地區用戶預約使用，單趟接駁費用約介於200美元至250美元之間，未來也會視情況推廣到其他城市。

其實在2016年時，Uber就曾在美國聖丹斯電影節期間與空中巴士 (Airbus)合作，於猶他州境內推出試驗性質為主的直升機叫乘服務。而更早之前也曾在2013年期間於美國紐約市區到漢普頓之間提供類似服務，同時在美國奧斯汀舉辦的一級方程式賽事活動期間也曾提供直升機叫乘服務。

Uber目前也同時投入飛行汽車發展，並且預期能以此服務改善美國境內主要城市尖峰時段道路擁擠問題。" target="_blank">mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Uber直升機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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