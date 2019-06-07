不需要再擠在 Apple 101 台灣地區 第二家 Apple Store 「 Apple 信義 A13 」已開幕！

2019-06-07 12:56 聯合新聞網 三嘻行動哇 Yipee!



繼 2017 年 Apple 在台開設首家 Apple 101 零售店後，Apple 近日公布台灣第二家 Apple Store 「Apple 信義 A13」即將在 6 月 15 日上午 10 點正式開幕，未來消費者不需要再擠在 Apple 101，也可以選擇到附近的 Apple 信義 A13。

事實上，在 Apple 公布 Apple 信義 A13 開幕的消息之前，零售暨人力資深副總裁 Deirdre O’Brien 已經先在 Instagram 公布這消息。

雖然不知道為什麼 Apple 選擇距離 Apple 101 約 700 公尺處開設獨立店「Apple 信義 A13」，但據 9to5Mac 報導信義 A13 獨立店的設計概念延續加州 Walnut Creek 核桃溪、Chicago 芝加哥和 Cupertino 庫比蒂諾等重要 Apple Store 設計，並主打「創意在此登台」，讓台灣的藝術家、創作⼈揮灑的舞台。

Apple 信義 A13 除了會展售 Apple 新品及周邊產品、也有維修的 Genius Bar 天才吧之外，還將舉辦多種不同的體驗與課程，並將定期邀請名人演講。

圖片及資料來源：Apple

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