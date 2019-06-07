中國三大電信業者、中國廣電正式取得5G網路商用執照

中國工信部稍早正式向中國電信、中國移動、中國聯通核發5G網路商用執照，而在2016年便申請獲得基礎電信業務經營許可的中國廣電 (中國廣播電視網路有限公司)，同樣也獲得核發5G網路商用執照，成為中國境內第4間獲准經營5G網路服務公司。

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而依照目前規劃，包含北京、上海、廣東在內主要城市都會先佈署5G網路服務，其後才會逐步擴展到其他非省會城市，預期約需要1-3年左右時間才會逐漸將5G網路服務擴展到全中國境內地區。

在此之前，中國移動已經在杭州、上海、廣州、蘇州、武漢在內城市測試5G網路服務，另外也在北京、成都、深圳在內12個城市進行5G網路業應用示範，而中國聯通則是在北京、上海、深圳、廣州、杭州、南京、武漢、貴陽、成都、福州、鄭州、瀋陽在內18個城市測試5G網路服務，中國電信分別選在雄安、上海、深圳、成都、蘇州、蘭州等12個城市進行5G網路服務測試，同時也針對重點區域強化5G網路覆蓋率

同時，包含中國移動在內電信業者也說明未來消費者無須特別更換SIM卡即可直接以原號使用5G網路服務，其中也與初期5G網路服務主要是以現有4G網路基礎建設提供，透過4G LTE網路資源以載波聚合等形式提供高速網路傳輸服務，但使用者如果要實際使用5G網路服務，依然需要更換支援5G網路的手機，或是藉由5G網路分享器以轉換為Wi-Fi連接方式，讓既有4G網路手機也能藉由5G網路資源上網。

目前在中國市場首波銷售的5G網路手機，普遍約在人民幣1萬元以上，但市場看法預期5G網路手機價格將會在更快時間內變得親民，最快明年年中就會出現多數人民幣3000元到5000元左右的5G網路手機，甚至有機會在明年下半年推出低於人民幣2000元以下機種。在此之前，小米已經在今年MWC 2019期間宣布推出建議售價為XXXX歐元的5G網路版小米MIX 3，而華為方面也強調將會推出更多價位可讓一般消費者接受的5G網路手機。

市場看法認為，中國市場原訂在2020年核發5G網路商用執照，藉此加快中國境內5G網路服務推行，除了有助中國境內商業市場成長，同時也有助於與美國市場競爭，甚至可進一步提升中國境內手機相關市場發展，同時也預期中國企業能在此波5G網路用發展取得領先機會。

除了中國，目前美國地區包含AT&T、Verizon在內電信業者也已經開始推行5G網路服務，而韓國地區也已經針對企業需求提供5G網路佈署服務，日本地區預期也會加快5G網路服務上線步調，至於台灣地區則預期會在2020年間核准5G網路商用執照，預期在2020年開始進入5G網路應用發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》