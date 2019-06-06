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亞馬遜物流無人機亮相！可飛15英里載5磅貨物

2019-06-06 21:42INSIDE

Photo Credit: Amazon
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美國電商鉅子亞馬遜公佈了最新送貨無人機「Prime Air」，它具備垂直起飛、降落的能力，但它持續向前飛行時跟一般無人機不太一樣，看起來有點「斜斜的」。

它可以全電動飛行15英里，並在這個範圍內在30分鐘之間向客戶運送5磅以下的包裹。亞馬遜表示將在未來幾個月內就使用它推出送貨服務，不過尚未表示實際的服務範圍與投入數量。

這台無人機在亞馬遜的Re：MARS 大會亮相。官方表示，Prime Air無論是軟體、硬體完全都由亞馬遜自主研發，它會使用熱像儀、高解析鏡頭、聲納與許多感應器，並透過機器學習模型來可以自動識別障礙物，避開危險，無論是滑翔翼、電線甚至到後院的小狗都能完全識別。而且它既使沒聯網，也能對新的情況做出適當和安全的反應，並且保證機體就跟「商用飛機一樣堅固」。

同時他們也在YouTube公開了試飛影片（請見下方），並正在接受美國聯邦航空總署審核。亞馬遜強調，整台無人機都是由美國聯邦航空總署認可的零件所製造，並宣稱這是一架完全符合美國航空標準的飛行載具；除此之外可以看到，中心角形箱體將會保持平衡不會轉動來保護包裹安全。

亞馬遜曾在2013年首次公開Prime Air的計劃，但很快地就遇到了物流、法規方面的問題，之後在2016年也曾公開表示在英國實驗成功，透過無人機送貨給英國劍橋的消費者。但與此同時，競爭對手 Google 旗下的「Project Wing」計畫已經芬蘭、澳洲等地區慢慢擴展了許多測試性服務。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

電商亞馬遜無人機

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