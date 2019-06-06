「北大學霸」孫宇晨 一個最糟糕的中國青年樣板

孫宇晨今年不到30歲，他是波場TRON加密貨幣交易平台創辦人。 圖／取自孫宇晨粉專 分享 facebook

在虛擬貨幣泡沫破裂讓烏煙瘴氣的中國幣圈消聲快一年後，孫宇晨這個名字再次蹦到了人們眼前。

幾天前，他花456萬美元拍下「巴菲特午餐」。離吃飯的日子還早著呢，這個波場場主就已經給自己製造了一波又一波話題。從要給巴菲特「裝幣」，到碰瓷攻擊曾質疑他的搜狗CEO王小川。不是我們故意要送一個蠅營狗苟之輩上頭條，而是這兩天你在新聞裡想繞過這個名字，幾乎是不可能的。

2019年「股神」巴菲特慈善午餐拍賣由波場TRON創始人孫宇晨得標，他以456.7888萬美元拍下，刷新20年來紀錄。圖／取自孫宇晨推特 分享 facebook

孫宇晨是誰？要是你百度一下，會蹦出來「北大學霸」、「馬雲門徒」和「90後創業代表」等等一連串定語，但事實上這些形容詞基本就相當於地攤上盜版成功學秘籍的腰封、天橋下保健品上貼著的「國家認證」。孫宇晨跟那些身穿白大褂站在縣城舞台上向老人賣假藥的販子們、你朋友圈裡那些曬奧巴馬合影的微商們、執迷傳銷組織不可自拔的親戚們，並沒什麼差別。

他說他靠著「奮鬥」走向成功，但在他的字典裡，這倆中國字跟你理解的意思完全不一樣。孫宇晨口裡的「奮鬥」，指的就是投機，說他精緻利己都是表揚他，他就是個純粹的投機者。他至今29年的人生就是由各種投機行為構成的。

高中為了加分而去研究新概念作文評審風格；讀書時在北大校內和網絡上極盡表演「自由主義公知」，為自己吸引來癡迷「90後」概念的知名媒體報導；留學美國時抄襲他人文章遭到曝光後，「自由主義公知」人設崩塌，於是就徹底轉向拜金，相信金錢才是唯一真諦，之後削尖腦袋向一切有銅臭的地方鑽去——國家鼓勵創業，社交網絡很火，就開發個擦邊球的約炮軟件，眼看比特幣火了，就開始梭哈，最後終於進入投機者們的狂歡垃圾場——中國幣圈，靠著「90後創業者」的標籤和各種背書和坑蒙拐騙的套路，發空氣幣大賺一筆。

就像所有投機主義者一樣，他有一張十分虔誠的騙子嘴臉。你去看看他說話的姿態，跟那些一本正經告你「臉上雀斑多是宮頸癌細胞擴散到臉上」的理髮店小哥完全一樣。如果你不怕噁心，去看看昨天放出的2014年的對話視頻吧，我第一次覺得王小川這麼可憐：

你跟他談技術，他說他央行開過會，你問他公司和個人有什麼優勢，他說他央行開過會，你說虛擬貨幣問題在於發幣是國家才有的權利，他說他央行開過會。

拜託，究竟如何混到「和我一起的嘉賓都是周小川、吳曉靈級別的」，花了那麼多入場費的孫富翁，您自己心裡沒點數麼？難道要央行出來跟大家也說一說？

圖／取自中國企業家視頻截圖 分享 facebook

看完這視頻你也一定會有跟王小川一樣的「看騙子」的眼神，你也會很想罵人。

作為一個上了歲數的90後，我也是經歷過人人網上公知遍地的時代的人，身邊有不少朋友「年少」時還曾關注過活躍的孫宇晨，讀過他《郭德綱蒼井空我全要了》之流文章。這幾天他們中不少人跟我惋惜，一個曾經看上去頗有點理想的孩子怎麼成了這幅嘴臉。

看來我們這些普通90後還是太天真。

其實在孫宇晨眼裡，那些「自由主義」的價值觀口號和他現在滿嘴亂跑的「價值投資」，「社會貢獻」一樣，和他小學就天天流連的傳銷班裡的套話口號一樣，都只是通向他功利目標的工具，根本不寄託他一丁點的熱忱。他要的只是外界的關注，然後從中獲利，無論是錢還是權。

如果不是在美國讀研時被指出抄襲而沒法再在公知圈混，靠這種投機能力，孫宇晨如今可能早就成了一名優秀的自媒體工作者。有他在，製造口水、引導情緒、煽動大眾、洗稿創造10萬+的生意，絕對輪不到「某蒙們」。

不過這投機的能力在幣圈倒是一點也沒浪費：孫宇晨複製粘貼各路知名虛擬貨幣項目白皮書，請來各路大佬站台，靠著自己title滿身的光鮮包裝成功發行空氣幣「波場幣」，然後操盤收割韭菜大賺一筆。

不僅如此，小孫還很高調，生怕大家不知道他是投機者。用小鵬汽車創始人何小鵬的話說就是一個騙子還要「招搖過市」。

但與過往的「窩裡橫」式招搖不同，這一次孫宇晨傍上了巴菲特，用巴菲特的晚節做自己的墊腳石，而這塊石頭在國際上是有很強的輿論關注度的。

孫宇晨把權健和無限極的招數用到了國際上去。恐怕巴菲特也沒想過自己創造的「割有錢人韭菜」的玩法，有朝一日被孫用來突破幣圈韭菜壁。你都不需要有什麼想像力，就能猜到他會跟巴菲特談什麼，無非是秀出一把包裝的花里胡哨冠冕堂皇的割韭菜的刀。而這帶來的影響將是非常消極的。

巴菲特客套有禮地回复說：「很高興Justin（孫宇晨）拍下了這頓午餐，期待和他和他的朋友們見面」。但不妨設想一下，孫宇晨和巴菲特來一個中美全民關注的車禍現場般辣眼睛的表演，影響的可能不只是中國幣圈的形象（如果還有一點形象的話）。作為一個個體，孫宇晨的行止，會把中國區塊鏈圈子裡本就存在的投機、張狂、唯利是圖與不擇手段，通通放大。進而形成一種「中國年輕的科技精英都是這副樣子」的公眾錯覺，從而強化一部分美國人對中國人在當下存在的嚴重誤解，甚至被一些美國持對華強烈偏見的人當作樣板素材，故意放大這種偏見。

除此之外，以孫宇晨日常之為人，他也一定不會忌憚再往自己身上貼上一個「代表國家」的標籤。到時候，坐在巴菲特面前的孫宇晨如果說他代表中國創新者，代表中國年輕一代，請各位不要意外。但這對我們每一個人來說，真的不是什麼好事。

馬雲與孫宇晨。 圖／取自孫宇晨粉專 分享 facebook

更糟糕的是，孫宇晨將給中國年輕人做出一個極壞的示範。

當一個渴望成功的年輕人看到連孫宇晨這樣的人都能賺錢，是否還會更踏實的去參與創新創造，更踏實的將時間投入到真正產生價值的實體經濟中去？那些本就越發急功近利的年輕家長們，是不是又覺得找到了一條光宗耀祖的捷徑？甚至把這個等同於應該大力提倡的「奮鬥精神」？

要知道，孫宇晨身上到現在都還貼著撕也撕不去的「90後代表人」的標籤。

在這件事上，中國的媒體和投資界也難辭其咎，一個明明只是每個時代都會出現的輕浮荒謬的個體，卻都被放到了90後的大筐子下，「90後互聯網下的蛋」、「時代青年」等偷懶描述，硬把孫宇晨安放在了代表一代年輕人的位置。

如果媒體們這麼做是因為「傻」，那力捧孫宇晨的投資機構就躲不開「壞」的質疑。一個個投資人冠冕堂皇地說什麼「搶奪90後就是搶奪未來」，那您這就是在告訴我，咱們的未來就是這種人把握著？

這樣的行徑在如今這個最需要踏踏實實做事情謀發展的時代，顯得更加刺眼，也更加危險。孫宇晨就像是影響更壞的賀建奎，自己價值觀扭曲，卻還想要給全社會青年都做個「基因編輯」，讓大家像他學習，我賺（pian）到了錢，拍下了和巴菲特的午餐，就可以把所有人踩在腳下。

即便這樣，我還是看到了不少幣圈人士爭相表達對孫宇晨的支持。好吧，也許孫宇晨這樣的人真的就是中國幣圈這個垃圾場應得的，但他絕對不是中國奮進的年輕人、中國真正的努力創新者們應得的。

孫宇晨的瘋狂，是一種迴光返照，是敲給中國過去十年那些浮躁的、不尊重常識的、急功近利的投機主義狂歡者們的喪鐘。

王小川的微博說得挺好，「用極致理性追求真理的科學家，用極致感性追求美的藝術家，以及用大愛對世界或民族做出的貢獻的英雄，才能永垂不朽。」 ​​​

所以，孫宇晨大可放心：你從小一直想要得到來自人們的認可，想得到行業、公眾和社會對於你「成功」的尊敬。但請你真的放心，「成功」，「創新」和「社會貢獻」這些正能量的概念，注定永遠與你無關。 「放到歷史長河裡，雲淡風輕」。人們現在會討論你，也許你會在熱榜上待3天，5天，或許更久。但你終究會在瘋狂之後立刻毀滅。因為這是規律。

到最後，你注定會被人們遺忘，像忘掉一隻螞蟻一樣。也許偶爾有人會再次提起你，但那也會帶著輕蔑的笑：

「哦，就是那個撒幣的人」。

《原文刊登於PingWest 品玩，聯合新聞網獲授權轉載。》