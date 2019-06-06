傳Netflix將接手拍攝《戰爭機器》系列原創電視劇 最快E3 2019揭曉

相關消息指出，同樣隸屬微軟旗下遊戲作品《戰爭機器 (Gears of War)》，傳出將由Netflix接手拍攝原創電視劇，最快可能會在今年E3 2019期間揭曉此消息。

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目前任職於墨西哥阿茲提克電視廣播公司，同時具有超過20萬名粉絲追蹤的Jose Antonio Ponton，稍早透過Twitter表示Netflix將接手拍攝《戰爭機器》原創電視劇消息，更放上遊戲中由主角手持的鏈鋸槍剪影影像。

而從Twitter內容加上E3 2019相關hashtag來看，或許意味微軟將會在E3 2019展前活動揭曉此消息。

目前相關消息已經確認《戰爭機器5》將成為微軟E3 2019展前活動重點發表內容，更傳出台灣地區將會在9月10日正式發行，分別推出Xbox One、Windows PC版本，並且將對應4K Ultra HD解析度、每秒60張畫格數，以及HDR表現效果。

除了傳出《戰爭機器》將拍攝電視劇內容，微軟在更早之前也確認將拍攝《最後一戰》電視劇，但原本在2013年確定由史蒂芬史匹柏旗下製片公司安培林電視公司製作，但後續因微軟關閉Xbox娛樂工作室，使得原本合作轉由美國有線電視網Showtime接手，但安培林電視公司依然參與製作，同時微軟343工作室也同樣參與內容製作細節。

😯😯😯😯😯 Gears Of War en Netflix !! En unos días sabremos más detalles. #E32019 pic.twitter.com/SSd5ecJLv2 — Jose Antonio Ponton (@japonton) June 4, 2019

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》