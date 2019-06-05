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雄風飛彈之父韓光渭辭世 享壽89歲

光陽攜手高雄捷運 以ATR電動車自助租賃服務銜接大眾運輸工具通勤

2019-06-05 21:31楊又肇

此次除了揭曉ionex車能網2.0，光陽更進一步宣布與高雄捷運攜手合作ATR電動車自助租賃服務，讓民眾可更方便藉由電動車租賃服務對應捷運與往返地點接駁需求，方便使用者搭配捷運通勤，或是讓觀光客方便前往景點，藉此銜接捷運搭乘最後一哩距離。

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在去年提出ionex車能網商業版，同時也累積在中國地區與阿里巴巴旗下零售業盒馬鮮生、杭州共享電動腳踏車平台張飛充電，以及共享電瓶服務騎電等業者合作經驗，當時變透露將會進一步與政府機構、民間企業展開電動車租賃應用服務，而目前在大台北地區推行的WeMo電動車租賃服務，便是採用光陽提供車輛。

此次與高雄捷運合作推出的ATR電動車自助租賃服務，預計會在今年下半年針對合適的捷運站點推行，預計先以與高雄輕軌共構的凱旋站，以及目前為北高雄終點站的南岡山站作為試營運點，未來預期會讓所有站點均佈署ATR電動車自助租賃服務，銜接使用者往返通勤最後一哩。

而預計使用車輛將以定位為電動自行車、無須駕照即可騎乘的Cozy ATR為主，另外也預期藉由綠牌級距的Nice ATR提供相對較高騎乘動力，但使用者必須具備合法駕照才能騎乘上路。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

捷運駕照電動自行車

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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