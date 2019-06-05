光陽揭曉ionex車能網2.0 增加快速換電服務、進軍白牌與綠牌級距車輛市場

去年在東京首度宣布推出標榜採全面開放架構，同時支援充電與換電模式設計的ionex車能網服務，更在後續揭曉ionex車能網商業版，並且宣布與企業、政府合作發展模式之後，光陽表示目前已經在台建置可供環島一圈的1620座快速充電站與278座能源交換站，另外也在近百場消費者與經銷商座談活動，以及在過去200多天、總行駛里程超過100萬公里的騎乘與充換電使用情況分析之下，將使全新ionex車能網2.0更符合消費者實際使用需求。

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光陽說明，ionex車能網2.0以去年提出的1.0版本為基礎，包含維持可在家充電、出門換電設計，但採用續航力提升30%、體積維持不變的全新電池規格。而配合提供出門換電使用需求，更計畫在今年7月讓ionex能源交換站的電池交換服務正式上線，使用者可以直接以手中持有租賃電池交換已經充滿電的電池，無須像過往僅能等待個人持有電池完成充電，或是先以車上備用電池維持近距離騎乘需求。

除此之外，光陽也強調未來將使電動車交車流程加快，降低新車購入等待時間，並且將配合全台1620家原廠授權店，以及對電動車具備高度熱忱與維護知識的店家合作，設立光陽電動車認證店與光陽電動車專賣店，藉此打造全新電動車銷售服務。

而在電池租賃方案部分，則分別針對短程騎乘需求提出單顆電池300公里149元的新月租方案，以及針對長途騎乘需求、以外出換電為主的使用模式，增加單顆電池398元或兩顆電池596元的月租方案選項，藉此享有不限里程、不限次數的換電吃到飽方案。

預計在今年底前，將會進一步推出「ionex換電服務全民免費體驗」專案，讓使用者僅需支付電池月租費用，即可不限次數免費使用ionex車能網換電服務。

配合此次推出全新ionex能網2.0，光陽也宣布推出鎖定台灣綠牌級距的精裝款Many 110 EV、Nice 100 EV，以及設定在白牌級距、採復古外觀設計，同時標榜時速可達70公里表現的Like 125 EV，藉此攻打不同馬力輸出的車輛選擇市場，並且藉由配合政府補貼最低可以新台幣26800元起跳價格選購Nice 100 EV，或是以補貼最低新台幣38800元起跳價格選購Many 110 EV。

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左起：Nice 100 EV、Many 110 EV精緻版，以及Like 125 EV 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》